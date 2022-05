Nove podrobnosti uboja v Mariboru: zabodeni 36-letnik kljub prepovedi bival z oškodovanko

Policisti policijske uprave Maribor so sporočili, da so, potem ko so včeraj odvzeli prostost 31-letnici, ki je zabodla 36-letnega moža, ugotovili, da je bil pokojni v letošnjem letu dvakrat obravnavan za nasilje v družini. Prvi ukrep je potekel v začetku maja, drugi pa je bil še veljaven. Kljub še veljavnemu izrečenemu ukrepu je povzročitelj nasilja prebival z oškodovanko. Za kaznivo dejanje uboja je 36-letnici zagroženih od pet do 15 let zaporne kazni.

Kot smo poročali včeraj, so policisti Policijske uprave Maribor v nedeljo prejeli obvestilo regionalnega centra za obveščanje, da je voznik osebnega avtomobila na Valvasorjevi ulici v Mariboru trčil v parkirano kombinirano vozilo.

Policisti so ob prihodu na kraj ugotovili, da je prometno nesrečo povzročil 36-letni moški, ki je bil huje poškodovan in ni kazal znakov življenja. Na kraju je bila tudi njegova 31-letna žena. Poškodovanemu ob prihodu nujne medicinske pomoči niso mogli več pomagati.

Zabodeni se je s svojim avtomobilom želel odpeljati v UKC

Z nadaljnjim zbiranjem obvestil so policisti ugotovili, da sta se zakonca pred tem na naslovu bivanja zaradi nesoglasij sprla, da je bil moški do nje tudi nasilen in da ga je med tem 31-letna žena zabodla z nožem. Po dejanju se je poškodovani s svojim avtomobilom želel odpeljati v UKC Maribor, vendar je med vožnjo zaradi dobljene poškodbe umrl, zatem pa trčil v parkirano kombinirano vozilo. Zaradi utemeljenih razlogov za sum, da je 31-letnica izvršila kaznivo dejanje uboja, so ji policisti ob 23.30 odvzeli prostost in odredili pridržanje.

Na naslov bivanja so bili nemudoma poslani dodatni policisti, ki so nato kraj zavarovali. Na kraj sta prispela tudi dežurna državna tožilka z ODT v Mariboru in dežurni preiskovalni sodnik z OS v Mariboru, ki je v nadaljevanju vodil ogled kraja kaznivega dejanja in za pokojnega odredil sodno obdukcijo.

Že dvakrat obravnavan zaradi nasilja v družini

Pri izvedbi prvih nujnih ukrepov so policisti ugotovili, da je bil pokojni v letošnjem letu dvakrat obravnavan za nasilje v družini. V obeh primerih mu je bil izrečen ukrep prepovedi približevanja določeni osebi, kraju ali območju. Prvi ukrep je potekel v začetku maja, drugi pa je bil še veljaven. V obeh primerih je okrožno sodišče v Mariboru s sklepom policijski ukrep prepovedi približevanja potrdilo. Prav tako so policisti v obeh primerih redno in v skladu z zakonodajo izvajali nadzor nad spoštovanjem izrečenega ukrepa prepovedi približevanja in nadlegovanja po komunikacijskih sredstvih.

Nadzor so izvedli tudi na dan uboja, vendar pri tem kršitev niso zaznali. V kriminalistični preiskavi opisanega kaznivega dejanja smo dodatno ugotovili, da je povzročitelj nasilja kljub še veljavnemu izrečenemu ukrepu, prebival z oškodovanko. Za kaznivo dejanje uboja je zagrožena zaporna kazen od petih do petnajstih let.