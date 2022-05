Uboj v Mariboru: 31-letnica zabodla moža

Včeraj zvečer so policiste obvestili o prometni nesreči z materialno škodo. Vozilo so policisti našli v bližini kraja nesreče, na Studencih v Mariboru, v njem pa 36-letnega moškega, ki ni kazal znakov življenja.

V nadaljevanju so policisti zaradi suma storitve kaznivega dejanja uboja odvzeli prostost 31-letni ženski. Po do zdaj zbranih obvestilih in na podlagi ogleda je bilo ugotovljeno, da je bil moški predhodno poškodovan na drugem kraju.

Policisti in kriminalisti so zavarovali kraj. Ogled, ki se ga je udeležila dežurna državna tožilka, je vodil dežurni preiskovalni sodnik Okrožnega sodišča v Mariboru, so še zapisali.

Kaj naj bi se zgodilo?

Po poročanju Večera naj bi se okoli 22. ure v pritličju stanovanjske hiše hudo sprla mož in žena. Po njihovih podatkih je Anja R., stara 31 let, med prepirom pograbila nož in z njim zabodla Luzlima B. ter ga ranila v prsni koš. Ta je še zmogel zbrati toliko moči, da je sedel v avto. Ni še znano, ali se je sam ali s pomočjo druge osebe odpravil proti UKC Maribor, a do tja mu ni uspelo priti, saj so bile poškodbe prehude in je med prevozom tja umrl.

Sosede je novica o smrti soseda presenetila, saj za nesoglasja in težave zakoncev niso vedeli. "Bolj kot med sabo sta se prepirala s sosedi, zaradi nerešenih razmerij z etažno lastnino in uporabe sicer občinskega zemljišča," je za Večer povedal eden izmed njih.