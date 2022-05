Kot poroča Hrvatski Avtoklub, v Belgiji ni šale, saj so tamkajšnji zakonodajalci problem uporabe mobilnih telefonov med vožnjo vzeli zelo resno. V nekaterih delih države so uvedli pravilo, da voznik, ki med vožnjo uporablja mobitel, prejme do štiri tisoč evrov denarne kazni, poleg tega pa mu vozniško dovoljenje odvzamejo za do pet let. Prav tako je med vožnjo prepovedano izbiranje poti na navigaciji.

Belgijska policija je v zadnji akciji, ki jo je po vsej Belgiji izvajala 48 ur, zabeležila 2.387 kršitev in odvzela 503 vozniška dovoljenja. 2.331 kršitev se je nanašalo na uporabo mobilnih telefonov med vožnjo, 114 pa na druge oblike odvračanja pozornosti.

Namen akcije je bil boj proti enemu najbolj motečih dejavnikov med vožnjo, pojavu, ki naj bi bil vzrok za četrtino prometnih nesreč v Belgiji.