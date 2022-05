Vojna pred Zagrebom: Stotine pretepenih, dva ustreljena

Navijači splitskega nogometnega kluba Hajduk so se včeraj na avtocesti A1 pred Zagrebom spopadli s policijo. Deset policistov je poškodovanih, dva navijača pa so možje v modrem ranili s strelnim orožjem. Včeraj je Hajduk na zagrebškem Maksimiru izgubil proti Dinamu 3:1.

Včeraj v večernih urah je na avtocesti A1 blizu Zagreba prišlo do spopada med navijači splitskega nogometnega kluba Hajduk in policijo, poročajo hrvaški mediji. Podrobnosti še niso znane, hrvaški mediji se sklicujejo predvsem na pričevanja mimoidočih, ki so nemočno obstali sredi avtoceste, medtem ko naj bi se s policijo spopadlo več sto navijačev Torcide. Policija je sicer za Index.hr potrdila, da je bilo v nemire udeleženih okoli 1.600 navijačev.

Kot poroča Index.hr, ki se sklicuje na pričevanja mimoidočih, so navijači z avtomobili zaprli avtocesto ter se odpravili proti bližnji bencinski postaji. Manj kot deset minut kasneje naj bi na prizorišče prispela t. i. interventna policija, katere pripadnike so navijači takoj napadli.

Policija naj bi med spopadi uporabila tudi dimne bombe, dva navijača pa naj bi ranili s strelnim orožjem. Deset policistov naj bi bilo ranjenih.

Spopad naj bi trajal približno dve uri. Kako se je končal, še ni znano. Je pa bila avtocesta A1 od Zagreba do Splita še sredi noči ponekod zaprta, promet pa je oviran še danes v jutranjih urah.

Nihče od ranjenih ni v smrtni nevarnosti, sedaj pa po navedbah policije potekajo kriminalistična preiskava ter identifikacija in pridržanje osumljenih za kazniva dejanja in prekrške, poroča STA.