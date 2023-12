34-letnik, ki je vlamljal po Ljubljani in kradel, v priporu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V preteklosti so 34-letnika že obravnavali za kazniva dejanja zoper premoženje.

Policisti Policijske postaje Ljubljana Center so v ponedeljek odvzeli prostost 34-letnemu Ljubljančanu, ki je utemeljeno osumljen, da je kriv najmanj treh vlomov na območju mesta Ljubljana.

34-letnika sumijo, da je oktobra vlomil v gostinski obrat in ukradel prenosno blagajno, v skladiščni zabojnik, od koder je ukradel električni skiro, in še v gostinski lokal, od koder je ukradel različne tehnične predmete, alkoholne pijače, tobačne izdelke in menjalnino.

"Pri tem je pridobil za skupno okoli 1.800 evrov protipravne premoženjske koristi," so še navedli pri policiji.

Osumljenca so zaradi utemeljenega suma treh kaznivih dejanj velike tatvine privedli pred preiskovalnega sodnika, ki je zanj odredil pripor.