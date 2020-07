2.500 testov na covid-19 na dan? V laboratorijih že zdaj izgorevajo. #video

Obsežno testiranje je eden od najpomembnejših dejavnikov za obvladovanje epidemije bolezni covid-19. V Sloveniji trenutno opravijo od 800 do 900 testov na dan, na vrhuncu epidemije so jih izvedli 1.500, kar je za zdaj tudi največja zmogljivost. Oba laboratorija, ki pri nas opravljata teste, sta že zdaj na robu svojih zmožnosti. Zaposleni, ki neutrudno, tudi po 24 ur na dan, delajo že od februarja, že zdaj klecajo zaradi izgorelosti in pomanjkanja reagentov, vlada pa medtem za jesen napoveduje še več testiranj.

Kako zelo obremenjeni so na ljubljanskem inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo, ki pri nas analizira dobro polovico brisov, kaže dejstvo, da so lani, ko je bila na vrhuncu sezona gripe, analizirali največ 150 testov na dan, so poročali v oddaji Planet Danes na Planetu. "Danes jih izvedemo od 800 do 1.200. Mislim, da to pove vse," je poudaril predstojnik inštituta Miroslav Petrovec.

Vlada za jesen napoveduje do kar 2.500 testov na dan

Vlada za jesen napoveduje tudi do kar 2.500 testov na dan. Petrovec opozarja, da bodo z obstoječim kadrom to zelo težko dosegli. Že zdaj so podaljšali delovni čas, za potrebe ljubljanske bolnišnice so uvedli tudi nočna testiranja. Za zdaj na inštitutu načrtujejo sedem novih zaposlitev. "Drugi laboratorij, to je Nacionalni laboratorij za okolje, zdravje in hrano, je podal še višjo številko od naše, kar je seveda upravičeno, če želimo državi zagotoviti razmeroma varen prehod skozi zimo," je pojasnil Petrovec.

Vlada za jesen napoveduje tudi do kar 2.500 testov dnevno. Predstojnik ljubljanskega inštituta za mikrobiologijo in imunologijo Miroslav Petrovec opozarja, da bodo z obstoječimi kadri to zelo težko dosegli. Foto: STA

Infektologinja Mateja Logar z ljubljanske infekcijske klinike je prav tako poudarila pomen obširnega testiranja, saj tako zajamemo kar največje število okuženih posameznikov in olajšamo delo epidemiologom pri iskanju stikov. "Z zmanjšanjem testiranja, če se bo to res zgodilo, se bo glede na to, da sta jesen in zima čas, ko imamo več okužb, možnost širjenja virusa povečala," meni Logarjeva.

Lahko bi primanjkovalo tudi reagentov in aparatur

Jeseni bi v laboratoriju lahko primanjkovalo tudi reagentov in aparatur, s katerimi ugotavljajo prisotnost koronavirusa v posameznem brisu. Tudi danes, ko pri nas razmere niso kritične, ne dobijo količin, ki bi si jih želeli, saj zmogljivosti primanjkuje tudi drugje po svetu. "Ni jih zato, ker proizvodnja ta trenutek še ni prilagojena potrebam v svetovnem merilu. Mi bomo sicer na vsak način poskušali predčasno zagotoviti zadostno količino reagentov različnih proizvajalcev," je razložil Petrovec.

Težave z dobavo se lahko pojavijo pri kateremkoli proizvajalcu. Na odgovore, kako bo država konkretno pomagala, da bomo lahko jeseni opravili dovolj testov, pa v laboratorijih še vedno čakajo, so poročali na Planetu.