V sredo so potrdili 24 okužb z novim koronavirusom v 16 občinah. Naredili so 879 testov. V ponedeljek in torek so potrdili po 14 okužb.

V statistiko so dodali eno novo umrlo osebo s covidom-19, je sporočila vlada.

Aktivno okuženih je trenutno 242 oseb. V bolnišnicah se jih zdravi 22, od tega pet na intenzivni negi.

Od novih okužb so jih v sredo pet potrdili v Občini Rogaška Slatina. Včeraj popoldne so iz Vrtca Rogaška Slatina za spletni portal Novice.si potrdili podatek, da je okužen otrok v enoti Izvir. Vrtec je odprt, vsi, ki so bili v stiku z okuženim otrokom, pa ostajajo doma, piše portal Novice.si.

Štiri nove okužbe so včeraj potrdili v Občini Ljubljana, dve v Občini Ilirska Bistrica, po eno okužbo pa v občinah Hrastnik, Kamnik, Rogatec, Ajdovščina, Cerknica, Hrpelje - Kozina, Majšperk, Novo mesto, Škofljica, Dol pri Ljubljani, Komenda, Log - Dragomer in Ribnica.

Na Slovenski tiskovni agenciji so zabeležili prvi primer obolelosti s covidom-19. "Uvedli smo vse potrebne ukrepe za omejitev širjenja okužbe v skladu z navodilom epidemiologov in pristojnih zdravstvenih služb, vključno z delom od doma in razkuževanjem prostorov," so sporočili.

Število okuženih v Sloveniji je sicer znova začelo naraščati od konca maja. Do zdaj se je v Sloveniji okužilo 2.139 ljudi, umrlo jih je 118, naredili pa so 130.612 testov.

Zaradi nespoštovanja pravil popolna prepoved obiskov Iz UKC Ljubljana so včeraj sporočili, da zaradi nespoštovanja pravil in zagotavljanja varnosti z današnjim dnem popolnoma prepovedujejo obiske na oddelku centralne intenzivne terapije. Režim v preostalih intenzivnih terapijah ostaja nespremenjen, so prek družbenega omrežja Twitter sporočili iz naše največje bolnišnice.

Ministrstvo za zdravje je vzpostavilo telefonsko številko 080 71 10, na kateri lahko socialnovarstveni zavodi od ponedeljka do petka med 9. in 11. uro ter med 15. in 16. uro prejmejo strokovne nasvete v povezavi z dilemami, ki se jim porajajo pri delu v povezavi s preprečevanjem in obvladovanjem okužb z virusom sars-cov-2.