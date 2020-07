V bolnišnici zaradi koronavirusa tudi 35-letni zdravnik #video

"Stanje mlajšega bolnika, ki so ga včeraj prepeljali v UKC Ljubljana, je stabilno," je na novinarski konferenci dejala Mateja Logar z Infekcijske klinike. 35-letni zdravnik se je sicer okužil pri obravnavi pacientke. Vse zaposlene, ki so bili v stiku z zdravnikom v Novem mestu, so testirali in jih izločili iz dela. V brežiški bolnišnici, kjer dela zdravnik, so okužbo ob tem potrdili še pri eni zdravnici.

Kot je povedala Mateja Logar z Infekcijske klinike, je bil mlajši bolnik, ki je bil premeščen iz novomeške bolnišnice, včeraj sprejet v UKC Ljubljana, njegovo stanje pa je stabilno.

Gre za mlajšega zdravnika, starega 35 let, ki je zaposlen v Urgentnem centru Splošne bolnišnice Brežice, živi pa v Novem mestu. V bolnišnici so mu zaradi suma na okužbo s koronavirusom odvzeli tri teste, ki so bili vsi negativni. Nato so opravili še četrti test, saj je pacient še naprej kazal znake okužbe, ta pa je potrdil okužbo.

Neuradno naj bi se zdravnik okužil pri pacientki iz Brežic, ki je bila pri njem na obravnavi. Osebje iz novomeške bolnišnice, ki je bilo v stiku z obolelim zdravnikom, je moralo v 14-dnevno karanteno. Gre za 30 ljudi.

V brežiški bolnišnici okužena še ena zdravnica

Foto: Google maps Po besedah direktorice brežiške bolnišnice Anice Hribar, je bil 35-letni zdravnik zadnjič na delovnem mestu 17. julij. Okužil naj bi se ob tem, ko so v urgentnem centru obravnavali bolnico, pri kateri so sumili na okužbo z novim koronavirusom. Kasneje so jo zaradi zdravstvenih težav hospitalizirali v UKC Mariboru.

Ob tem pa so okužbo potrdili še pri eni zdravnici, ki je 15. in 16. julija delala na urgenci in je bila v stiku z prej omenjeno pacientko. Zdravnica je po poročanju STA v izolaciji od prejšnjega tedna, ko je začela dobivati simptome.

V sredo potrdili 24 novih okužb

V Sloveniji je včeraj znova poskočilo število okuženih. Včeraj so potrdili 24 novih primerov, skupno število aktivno okuženih pa je 242. Logarjeva je dodala, da polovica novih primerov prihaja iz delovnih organizacij.

V intenzivni negi je pet bolnikov, po besedah Logarjeve pa je stanje pri dveh osebah zelo kritično.

V UKC Ljubljana so pripravili 37 postelj za ljubljanske domove za starejše. "Tako zdravstvenim kot tudi socialnovarstvenim zavodom je treba pomagati. Gre za premostitveno obdobje, za prvih 72 ur od potrjene okužbe," je dejal generalni direktor UKC Ljubljana Janez Poklukar.

Doslej so v Sloveniji odkrili 2139 okužb z novim koronavirusom, skupaj pa je umrlo 118 bolnikov z boleznijo covid-19.