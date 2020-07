Prenos aplikacije predvidoma mogoč v drugi polovici avgusta #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kot je povedal državni sekretar Geršak, mobilno aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi z novim koronavirusom, ki se bo imenovala #OstaniZdrav, trenutno testirajo. Njen namen pa je, da se v primeru okužbe posameznika čim hitreje prekine verigo prenosa okužbe z novim koronavirusom, pravi.

"Aplikacija #OstaniZdrav bo do roka oddana na mobilni trgovini Google Play in App Store. Pričakujemo, da bo na voljo za prenos na pametne telefone sredi oziroma v drugi polovici avgusta," je dejal. Spletni trgovini morata namreč aplikacijo še potrditi, preden jo objavita na svoji platformi.

"Ne gre za nikakršno sledenje"

Kot poudarja Geršak, pri aplikaciji #OstaniZdrav ne gre za nikakršno sledenje, saj aplikacija nima dostopa do lokacijskih podatkov, torej ne beleži geolokacije. Kot je še dodal, aplikacija nima dostopa do imenika telefona ali drugih podatkov, iz katerih bi se lahko razbrala identiteta uporabnika.

"Ob srečanju z drugim uporabnikom bosta pametna telefona med sabo samodejno izmenjala naključni oddajni kodi prek tehnologije Bluetooth. Poleg te kode se beleži še čas trajanja srečanja in oddaljenost med telefonoma, nikoli lokacije srečanja in imena uporabnika," je dejal.

Kot je še povedal, se bodo naključne oddajne kode zaradi varnosti spreminjale na vsakih deset minut, brišejo pa se po 14 dneh. "Naj poudarim, da je uporaba prostovoljne aplikacije pomembna in smiselna, ko smo še zdravi," je še dodal.

"V primeru, da smo okuženi s koronavirusom, lahko prostovoljno obvestimo uporabnike aplikacije, s katerimi smo se srečali, da smo okuženi. To storimo prek naključnih oddajnih kod, ki v nobenem primeru ne razkrivajo naše identitete," je še dodal.

Foto: Vlada RS

Kako bo aplikacija delovala

Primož Cigoj, direktor podjetja RSteam, ki je po nemški predlogi prilagodilo mobilno aplikacijo za operacijska sistema iOS in Android, je predstavil samo delovanje aplikacije. Kot pravi, jo boste v spletnih trgovinah App Store in Google Play lahko prepoznali po logotipu. "Aplikacijo si lahko prostovoljno prenesete in enostavno zaženete," je dejal.

"Pozdravno okno vas nagovori, kako se aplikacija uporablja, pove več o pogojih uporabe ter predstavi, kako se aktivira beleženje izpostavljenosti," pojasnjuje Cigoj.

Foto: Vlada RS

"Imamo tri stopnje tveganja. Zelena označuje nizko tveganje, modra ponazarja nepoznano stanje, ko se še ne pozna znanje tveganja; rdeča barva označuje višje tveganje, torej višjo izpostavitev z okuženimi uporabniki," pravi Cigoj.

Foto: Vlada RS

Aplikacija obveščenih uporabnikov bo na pametnem telefonu izračunala stopnjo tveganja okuženosti uporabnika in ga o tem obvestila, še pravi.

V primeru, da ste bili okuženi z novim koronavirusom, od epidemiologa prejmete desetmestno kodo, ki jo prostovoljno vnesete v aplikacijo. To potrdijo v zaledju in vas ponovno pozovejo k prostovoljnemu obveščanju uporabnikov aplikacije, ki so bili z vami v stiku, je še povedal.

Temelji na nemški aplikaciji

Aplikacija temelji na odprtokodni nemški aplikaciji Corona-Warn-App, prilagoditi je bilo treba njeno grafično podobo, narediti prevod in jo prilagoditi slovenskim standardom varovanja osebnih podatkov. Rok za izvedbo prilagoditve aplikacije je 1. avgust 2020, pogodba pa je vredna 4026 evrov z DDV.

Aplikacijo si bo lahko vsak uporabnik mobilnega telefona prostovoljno prenesel iz trgovin z aplikacijami, ki jih ponujata Google in Apple. Ko bo naložena, si bo z drugimi uporabniki aplikacije samodejno izmenjevala tako imenovane ključe oziroma oddajne kode, torej skupke identifikacijskih informacij o telefonu, ali drugače: beležila bo stike z drugimi telefoni in informacije o njih shranila za 14 dni, kolikor je ocenjena inkubacijska doba novega koronavirusa, piše STA.