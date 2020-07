Tako bo videti aplikacija #OstaniZdrav

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Aplikacija za obveščanje o stikih z okuženimi, ki jo za slovensko vlado prilagaja podjetje RSteam, se bo imenovala #OstaniZdrav, so danes razkrili na ministrstvu za javno upravo. Razvoj se bliža koncu, znane so že vse tehnične podrobnosti.

Aplikacijo si bo lahko vsak uporabnik mobilnega telefona prostovoljno prenesel iz trgovin z aplikacijami, ki jih ponujata Google in Apple. Ko bo naložena, si bo z drugimi uporabniki aplikacije samodejno izmenjevala tako imenovane ključe oziroma oddajne kode, torej skupke identifikacijskih informacij o telefonu, ali drugače: beležila bo stike z drugimi telefoni in informacije o njih shranila za 14 dni, kolikor je ocenjena inkubacijska doba koronavirusa, piše STA.

Za večjo varnost se bo ključ ustvaril v več korakih in se bo dnevno spreminjal (dnevni ključ), na podlagi tega ključa pa se bo vsakih 10 minut ustvarila s časovnim intervalom kriptirana oddajna koda. Ne bo pa ključ vseboval osebnih podatkov o lastniku telefona, temu bo tako zagotovljena anonimnost.

Če bodo pri uporabniku aplikacije potrdili okužbo, bo z njim stopil v stik Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), ki v vsakem primeru opravi epidemiološko poizvedovanje pri okuženih, in mu ponudil, da v aplikacijo vnese posebno desetmestno kodo. Okuženi uporabnik bo to naredil prostovoljno, poroča STA.

Okuženi uporabnik bo moral, če se bo za to odločil, kodo vpisati v eni uri

Če se bo za to odločil, bo moral kodo vpisati v eni uri, aplikacija pa bo na strežniku najprej preverila, ali je bila ta koda res izdana, saj se s tem se prepreči morebitne zlorabe. Če bo strežnik ugotovil, da je koda pravilna, bo izdal dokazilo o okuženosti, ki ga bo nato poslal na aplikacijo uporabnika.

Aplikacija na napravah uporabnikov bo hkrati redno preverjala podatke o okuženih ključih in jih križala s tistimi, ki jih je zaznala sama v zadnjih 14 dneh. Če bo ugotovila, da je v evidenci okuženih kak ključ telefona, s katerimi je bil naš telefon v stiku, bo stekel izračun izpostavljenosti.

Aplikacija sporoči le to, da sta se dve osebi srečali

Na izračun izpostavljenosti vplivajo številni parametri, na primer moč signala in dolžina stika z okuženo osebo. Načeloma velja za tvegan stik 15-minutna izpostavljenost okuženi osebi na razdalji manj od dveh metrov, vendar je pri tem treba upoštevati številne dejavnike. Aplikacija uporabnika nato opozori, če je bil izpostavljen tveganju.

V primeru, da je verjetnost izpostavljenosti velika, aplikacija uporabnika obvesti, da je bil v stiku z okuženo osebo in da naj ravna samozaščitno. Kot je poudaril minister za javno upravo Boštjan Koritnik, aplikacija ne razkriva niti lokacije niti identitete okužene osebe, sporoči samo, da sta se dve osebi srečali, poroča STA.

Čeprav je anonimnost zagotovljena s tem, da si telefoni med seboj izmenjujejo samo ključe, ki ne vsebujejo osebnih podatkov, je minister Koritnik priznal, da bi se lahko v zelo redkih specifičnih primerih, na primer, če je nekdo imel v zadnjih 14 dneh stik samo z eno osebo, identiteta okuženega uporabnika razkrila, a celo v tem primeru bi to vedel samo tisti uporabnik.

Kot je poudaril Mario Fafangel z NIJZ, je aplikacija pomembna zato, da epidemiologom pomaga obvladovati izbruh z omilitvenimi ukrepi in je del sestavljanke, tako kot maske ali fizična razdalja.

"Samo tako bomo lahko imeli odprto družbo z ukrepi, ki niso preveč invazivni," je dejal. Delo epidemiologov bo z aplikacijo isto, razlika bo samo v tem, da bodo morda prek aplikacije prejeli obvestilo o tveganem stiku tudi tisti, ki jih zaradi različnih razlogov zdaj ne morejo kontaktirati. Na primer neznanci na avtobusu.

Pri tem je pomembno, da si aplikacijo naložijo zdravi ljudje, saj bodo v primeru okužbe lahko obveščeni kontakti za obdobje 14 dni nazaj, kolikor je povprečna inkubacijska doba koronavirusa, piše STA.

Koritnik: Koristno bo karkoli, kar bo prinesla aplikacija

Čeprav so pretekle študije kazale, da je aplikacija učinkovita, šele ko si jo naloži približno 60 odstotkov uporabnikov mobilnih telefonov, je Geršak dejal, da najnovejše študije kažejo, "da se vidi dodana vrednost že pri 10 ali 14 odstotkih".

Primož Cigoj, direktor podjetje RSteam, je pojasnil, da bo razvoj aplikacije zagotovo končan do roka 1. avgusta ali celo kak dan prej, nato pa bo verjetno treba počakati še nekaj časa, da Google in Apple aplikacijo odobrita in jo uvrstita v svoje trgovine.

Na voljo bo za Appplove telefone z operacijskim sistemom IOS 13.5 ali novejšim, kar pomeni, da si jih bodo lahko naložili uporabniki modelov 6s in novejših, na platformi Android pa bo na voljo tudi za nekoliko starejše naprave, ki jih poganja operacijski sistem Android, verzija 6 ali novejša.

Usklajenost aplikacije s predpisi o varstvu osebnih podatkov bo preveril tudi Informacijski pooblaščenec, ki so ga tudi formalno že zaprosili za mnenje, še poroča STA.