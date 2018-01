Nina živi v pravljični deželi: Česa takega si nisem nikoli predstavljala

Pred selitvijo v Luksemburg sta oba štiri leta živela v Italiji v bližini Rima, kjer sta bila zaposlena v mednarodnem svetovalnem podjetju.

Pred pol leta je tudi sama zamenjala službo

"Vsekakor bi se vrnila v Slovenijo," pravi Nina. Foto: osebni arhiv Štiri leta življenja v Italiji ter mednarodna narava dela s številnimi potovanji so ji, kot pravi, prinesli strast in navdih za delo v mednarodnem okolju, potovanja, spoznavanja novih ljudi, navad, kultur in jezikov.

S partnerjem sta se nato preselila v Luksemburg, kjer je pred pol leta tudi sama zamenjala službo ter se zaposlila v mednarodni instituciji, ki se ukvarja z upravljanjem finančnih instrumentov.

Življenje v Luksemburgu je po njenih besedah lahko precej zanimivo, vendar zahteva tudi dobro organizacijo časa. Delovnik se pretežno začne med osmo in deveto uro zjutraj ter konča med peto in šesto popoldan. Prosti čas med tednom je omejen, a vendar so večeri dolgi in predvsem poleti za uro daljši kot v Sloveniji.

V Luksemburgu živi okoli 170 različnih narodnosti

"Daljši dnevi nam tako pričarajo dolge in svetle poletne večere vse do enajste zvečer in takrat se najraje podružimo s prijatelji okoli žara ter okušamo raznolike mednarodne jedi," je izpostavila. V Luksemburgu namreč živi kar 170 različnih narodnosti in tako je medkulturna izmenjava različnih običajev, jedi in navad del vsakdana.

Po Nininih besedah je pravega Luksemburžana zelo težko srečati. V polmilijonski državi je skoraj 50 odstotkov prebivalstva priseljencev, v glavnem mestu pa je to razmerje še višje, tujcev je kar 70 odstotkov.

Pogled na mesto Luxembourg, ki je pod Unescovo zaščito. Foto: osebni arhiv

Prijavljenih okoli 700 Slovencev

Zime so v Luksemburgu nekoliko daljše in ko je vreme manj prijazno, je čas za družinska druženja ali pa ogled kakšne predstave, koncerta, filma tudi v okviru dobro organiziranega slovenskega društva v Luksemburgu, ki redno organizira slovenske dogodke tako za najmlajše kot tudi za odrasle, pripoveduje Nina.

V Luksemburgu je registriranih okoli 700 Slovencev. Tako se lahko ob kančku domotožja hitro sreča s kom ob slovenski kavi in potici.

"Mala Švica", pokrajina na severovzhodu Luksemburga Foto: osebni arhiv

Luksemburg si je predstavljala povsem drugače

"Odločitev za selitev je bila povsem nenačrtna, začela se je z manjšim šestmesečnim projektom, zaradi katerega sem se najprej preselila v Italijo, a se je to obdobje spontano raztegnilo na štiri leta. Mednarodna partnerska zveza in mednarodno delo pa sta nato prinesla odlične nove priložnosti, ki jih v obdobju karierne rasti težko izpustiš iz rok;" nam je povedala in dodala:

Grad Vianden na severu države Foto: osebni arhiv "Iskreno si nisem nikoli predstavljala, da bom kdaj živela v Luksemburgu. Te države tudi nisem prav dobro poznala, predstavljala pa sem si jo tudi povsem drugačno – kot finančno središče sem pričakovala pretežno stolpnice, dolgočasne in sive nebotičnike ter bolj malo drugih aktivnosti.

Kaj vse ponuja majhna državica?

A Luksemburg je vse prej kot to.

"Resda je evropski finančni center, v katerem je glavni vir bogastva finančni sektor in kjer so nekatere evropske institucije, a Luksemburg je tudi majhna, skoraj pravljična deželica, ki te preseneti z več kot stotimi srednjeveškimi gradovi, obzidji ter renesančnimi graščinami, nekatere so še vedno v uporabi, vinogradi ob reki Moselle, 'malo Švico' na severu države s številnimi sprehajalnimi potmi, slapovi in lepo naravo ter na drugi strani 'rdečo zemljo', ki na jugu države razkriva ostanke številnih opuščenih rudnikov," je navdušena.

Zdravstveno storitev plačaš in dobiš povrnjene stroške

Luksemburg je poln parkov in zelenja. Foto: osebni arhiv Luksemburg ima, kot pravi Nina, zelo dobro razvit zdravstven sistem, pri čemer država zagotavlja brezplačno osnovno zdravstvo, vsi zaposleni pa prispevajo v luksemburški zdravstveni sistem. Poleg osnovnega zdravstvenega zavarovanja si približno 75 odstotkov populacije priskrbi tudi zasebno zdravstveno zavarovanje, ki pokriva številne druge storitve, ki niso vključene v državno zdravstveno shemo.

Zdravnika si izbereš po želji in ga lahko kadarkoli zamenjaš, vse storitve plačaš na mestu, zavarovalnica pa stroške povrne. V primeru večjih posegov je lahko to po Nininih besedah precejšnja težava, saj moraš imeti na razpolago dovolj sredstev, da lahko storitev poravnaš sam.

Uradniki govorijo vsaj štiri jezike

Z luksemburško birokracijo ima, predvsem v primerjavi z Italijo, zelo dobre izkušnje. Ko si je ob prihodu morala urediti prebivališče, prijavo in zavarovanje, je na občini v čakalnici dobila številko in zgroženo ugotovila, da je pred njo vsaj 50 čakajočih, a na njeno veliko presenečenje so se številke na zaslonu vrtele tako hitro, da je komaj zadihala in že je bila na vrsti.

Uradniki na okencu govorijo vsaj štiri jezike, zaradi številnih primerov priseljencev pa znajo vsako tvojo zahtevo tudi hitro rešiti.

"Nekoliko manj prijetna je takšna učinkovitost pri pisanju kazni za napačno parkiranje ali prekoračitev hitrosti. V primeru prekoračitve omejitve hitrosti na kritičnih območjih te lahko celo doleti, da moraš svojo napako zagovarjati v obžalovalnem pismu, po katerem bodo določili višino kazni," je poudarila.

Tradicionalni mednarodni bazar v Luksemburgu, na katerem se vedno predstavlja tudi Slovenija. Foto: osebni arhiv

"Slovenija ponuja dobro kakovost življenja, varnost, krasno naravo"

"Vsekakor bi se vrnila v Slovenijo, če bi oba s partnerjem lahko našla dobro zaposlitveno priložnost, bi se precej hitro odločila za selitev. Slovenija ponuja dobro kakovost življenja, varnost, krasno naravo. Tam imam še vedno prijatelje, družino, prijetne spomine in se vedno z veseljem ter pogosto vračam," je sklenila Nina.

