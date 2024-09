Prevzem šentjurske trgovske verige Kea predstavlja odlično izhodišče za nadaljnjo širitev v Sloveniji, je ob predstavitvi posla v Ljubljani dejal član uprave za prevzeme in integracije v hrvaški trgovski verigi Studenac Andrija Topić. Vrednosti posla niso razkrili, so pa napovedali, da bodo ohranili zaposlene in dobavitelje družbe Kea.

Družba Studenac je najhitreje rastoča maloprodajna veriga na Hrvaškem po številu trgovin, je na današnji novinarski konferenci v Ljubljani dejal predsednik uprave Studenca Michal Senczuk. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 v Omišu pri Splitu, od leta 2018, ko so pristali v lasti Enterprise Investors in začeli temeljito poslovno preobrazbo, pa so potrojili število svojih trgovin na hrvaškem trgu tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig.

Vstop na slovenski trg logičen korak

Konec lanskega leta so imeli 1.265 trgovin, medtem ko jih je imel trgovec Konzum 618. Trenutno ima Studenac 1.317 trgovin in okoli 6.500 zaposlenih.

Prevzem šentjurske Kee predstavlja prvo širitev Studenca onkraj meja Hrvaške. "Keo smo videli kot odlično izhodišče za temelje, na katerih bomo gradili nadaljnjo širitev v Sloveniji," je dejal član uprave Studenca, odgovoren za prevzeme in integracije, Andrija Topić.

Vstop na slovenski trg je bil za Studenac logičen korak, saj gre, kot je pojasnil Topić, za enega bolj razvitih trgov v srednji in vzhodni Evropi, poleg geografske bližine pa obstaja tudi veliko kulturnih podobnosti med državama.

V Sloveniji tudi vidijo priložnost za njihov poslovni model, ki je osredotočen na manjše trgovine, ki so blizu potrošnikom in jim ponujajo vsakodnevne življenjske potrebščine. Njihov slogan je tako Majhno, a pomembno.

Trgovine bodo delovale pod starim imenom

Velikost in lokacije trgovin podjetja Kea so bile ravno pravšnje za koncept družbe Studenac, je ocenil Topić in izrazil upanje, da je prevzem Kee prvi od mnogih v Sloveniji.

Kot je pojasnil, bodo trgovine vsaj za zdaj še naprej delovale pod imenom Kea. Ohranili bodo vse zaposlene, prav tako ne bodo spreminjali dobavnih verig, pri čemer bodo posebno pozornost namenili lokalnim dobaviteljem.

Sedež podjetja Kea ostaja v Šentjurju, sta zagotovila Senczuk in Topić. Nekdanji lastnik verige Kea Boštjan Kukovičič pa bo po besedah Topića v podjetju imel vlogo svetovalca.

Šentjurski trgovec je sicer družinsko podjetje z nekaj več kot 250 zaposlenimi, ki ima 31 trgovin, večinoma na Celjskem in Savinjskem, pa tudi v Mariboru, Prekmurju in na Krasu ter v Primorsko-Notranjski regiji. Lani je podjetje zabeležilo skoraj 50 milijonov evrov prihodkov.

Trgovska veriga Studenac je pogodbo o nakupu družbe Kea podpisala letos poleti. V začetku septembra je agencija za varstvo konkurence prevzemu prižgala zeleno luč.