Javna agencija za varstvo konkurence (AVK) je v sredo izdala odločbo, da je koncentracija podjetij Studenac iz Omiša na Hrvaškem in šentjurske trgovske verige Kea skladna s pravili konkurence in ji ne nasprotuje, je razvidno iz današnje objave na spletni strani AVK.

Hrvaška trgovska veriga Studenac, ki je v lasti sklada družbe za upravljanje zasebnega kapitala Enterprise Investors, je julija podpisala pogodbo o nakupu trgovske družbe Kea. Ta ima okoli 250 zaposlenih v 31 trgovinah, večinoma na Celjskem in Savinjskem, pa tudi v Mariboru, Prekmurju in na Krasu ter v primorsko-notranjski regiji. Lani je podjetje, kot so zapisali hrvaški prevzemniki, zabeležilo skoraj 50 milijonov evrov prihodkov.

Za model Studenca so značilne manjše prodajalne v lokalnih skupnostih, njihov slogan pa je Majhno, a pomembno (I sitno i bitno). Verjamejo, da je njihov model trgovin narejen tudi po meri slovenskih kupcev, ki iščejo hiter in preprost nakup kar se da blizu svojega doma.

Po naših neuradnih informacijah naj bi hrvaški lastniki po izpeljanem nakupu Kee v svojo trgovsko mrežo vključili tudi franšizne trgovine podjetja Tuš.

Vizijo podjetja Studenac in načrtovane prihodnje korake bosta danes ob 11. uri v Ljubljani predstavila predsednik uprave Studenca Michal Senczuk ter član uprave za prevzeme in integracije Andrija Topić.

V družbi Studenac so se v sporočilu za javnost opisali kot najhitreje rastoča maloprodajna veriga na Hrvaškem po številu trgovin. Podjetje je bilo ustanovljeno leta 1991 v Omišu pri Splitu, od leta 2018, ko so pristali v lasti Enterprise Investors in začeli temeljito poslovno preobrazbo, pa so potrojili število svojih trgovin na hrvaškem trgu, tako z odpiranjem novih lokacij kot s prevzemi manjših maloprodajnih verig. Kot navajajo, zdaj upravljajo 1.300 trgovin v južni slovenski sosedi in imajo več kot šest tisoč zaposlenih.

"Širitev v Slovenijo je pomemben mejnik za naše podjetje," je julija v sporočilu za javnost navedel Senczuk. Po njegovih besedah želijo v hrvaškem trgovcu nadaljevati uspešno zgodbo šentjurskega trgovca ter krepiti njegove lokalne in regionalne vezi.