NGEN obeležuje zagon največjega baterijskega hranilnika energije v Avstriji

Foto: NGEN D.O.O.

Sistem, opremljen s šestimi enotami Tesla Megapack 2XL, je bil načrtovan, zgrajen in priključen v rekordnem času, kar priča o inovativnosti in predanosti ekipe NGEN. "Ta baterijski hranilnik energije ni zgolj tehnični dosežek, ampak tudi simbol tega, kaj je mogoče doseči z združitvijo trajnosti in inovacij," je pojasnil Roman Bernard, izvršni direktor skupine NGEN.

Nova naprava bo prispevala k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv s shranjevanjem energije iz obnovljivih virov in njenim sproščanjem ob potrebi. Zlasti v času koničnih obremenitev, ko je povpraševanje po električni energiji večje od razpoložljive proizvodnje, bo imela baterijska shramba ključno vlogo pri izboljšanju stabilnosti omrežja in zanesljivosti oskrbe.

Pomen projekta presega regijske meje. Dokazuje, kako lahko tehnološke rešitve prispevajo k doseganju globalnih podnebnih ciljev in hkrati ustvarjajo ekonomske koristi. "Fürstenfeld je šele začetek. Naša vizija je podpirati energijski prehod z inteligentnimi baterijskimi hranilniki v celotni DACH regiji in širše," je povedal Matija Dolinar, direktor podjetja NGEN GmbH.

Konec tega projekta potrjuje vlogo podjetja NGEN kot vodilnega ponudnika pametnih, trajnostnih energetskih rešitev ter dokazuje, da sta inovacija in trajnost ključna dejavnika uspešnega energijskega prehoda.

Foto: NGEN D.O.O.

Predstavitev podjetja NGEN GmbH

Skupina NGEN je vodilni mednarodni ponudnik vrhunskih rešitev za baterijske hranilnike energije in pametne energetske sisteme. S pomočjo najnaprednejših tehnologij omogočajo stabilno, trajnostno in učinkovito oskrbo z energijo. Njihove rešitve so namenjene energetskim podjetjem, operaterjem omrežij, energetskim intenzivnim industrijskim in komercialnim uporabnikom ter gospodinjstvom. Cilj je zmanjšati stroške, stabilizirati omrežja in prispevati k varstvu podnebja.

Njihovi poslovni partnerji v segmentu B2B koristijo celovit model storitev, ki zajema vse od načrtovanja in izgradnje do popolnega trženja energije. Posebna prednost je možnost ustvarjanja dodatnih prihodkov prek pametnega povezovanja na energetske trge, kar podjetjem omogoča ne samo optimizacijo energetskega upravljanja, temveč tudi strateško izkoriščanje svojih energetskih virov za večjo donosnost.

Tudi za končne uporabnike in gospodinjstva so zanesljiv partner, ki ponuja inovativne rešitve za spopadanje z rastočimi stroški energije in zmanjševanje odvisnosti od velikih energetskih ponudnikov.

Z neprekinjenimi raziskavami in razvojem postavlja skupina NGEN nove standarde v energetiki ter postaja ključni člen pri prehodu na trajnostno in ekonomsko učinkovito energetsko prihodnost.