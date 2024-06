Podražitev elektrike: kako bo ukrepala slovenska industrija?

Prihajajoči pettarifni omrežninski akt, ki po novem v veljavo stopa jeseni, prinaša nekatere podražitve pri računih za električno energijo, bo imel še posebej močan vpliv na večje porabnike električne energije – slovensko industrijo. Številna podjetja v Sloveniji tako iščejo načine, kako se obraniti pred podražitvami. Rešitev, ki omogoča prav to, hkrati pa predstavlja pot v zeleni prehod evropske industrije, je fleksibilna poraba, ki je ne le obljublja, pač pa tudi zagotavlja vgradnja baterijskih hranilnikov električne energije .

Foto: Shutterstock

V Sloveniji se hitro uveljavlja trend vgradnje baterijskih hranilnikov, saj vse več podjetij prepoznava njihove ključne prednosti. Gre za izboljšano učinkovitost, zmanjšanje stroškov energije ter povečanje zanesljivosti in stabilnosti oskrbe. Na takšen način podjetje postane tudi fleksibilen porabnik električne energije in si zagotovi prilagodljivo porabo električne energije glede na trenutne potrebe in cene na trgu.

Preverili smo, kaj se dogaja za števci porabe električne energije slovenskih podjetij oziroma kako vgradnja baterijskih hranilnikov spreminja energetsko infrastrukturo in vpliva na povečanje prilagodljivosti porabnikov.

To so prednosti baterijskih hranilnikov

Baterijski hranilniki, vgrajeni v interno mrežo industrijskih porabnikov, lahko odjemalcu prinašajo številne koristi. Aktivno lahko vplivajo na porabo električne energije glede na gibanje cene elektrike na trgu, razmere na izravnalnem trgu (sistemske storitve) in glede na profil porabe podjetja. Še večjo vrednost in moč pa baterijski hranilnik dobi v kombinaciji s podjetju lastnimi proizvodnimi viri energije (sončna elektrarna, kogeneracijske naprave …).

Da pa bi baterijski hranilnik lahko deloval optimalno, je za to potrebna vrhunska programska oprema, kot jo ponujajo v podjetju NGEN. Ta bo v kombinaciji s pravim modelom zakupa električne energije na trgu ključna pri zagotavljanju največjih prihrankov in največje stopnje samooskrbe.

Glavne funkcije baterijskih hranilnikov so:

Foto: Ngen

Poglejmo podrobneje nekaj ključnih funkcij, ki jih opravlja baterijski hranilnik.

Rezanje konic v izogib prekoračitvi dogovorjene obračunske moči

S 1. julijem, ki je že skoraj tu, bo v Sloveniji v veljavo stopil nov omrežninski akt. Ta bo med drugim dosledno kaznoval porabnike, ki bodo prekoračili dogovorjeno obračunsko moč. Za morebitne presežke bodo odjemalci kaznovani z globo, ki bo lahko močno povišala skupno ceno porabe električne energije.

Baterijski hranilniki pa lahko upravljajo z energijo na način, da s pomočjo rezanja konic zmanjšajo porabo, preden bi ta v nekem trenutku presegla dogovorjeno obračunsko moč. Poleg tega pa lahko hranilnik na ta način tudi zmanjša strošek omrežnine v času, ko je ta najvišja. Kako je to mogoče?

Pametni baterijski sistem lahko nastavimo tako, da upošteva najvišjo prevzeto moč iz omrežja. To pomeni, da bo sistem, ko bo zaznal, da se poraba elektrike iz omrežja bliža nastavljenemu višku, avtomatično začel prazniti baterijo in tako preprečil morebitne presežke dogovorjene obračunske moči. Takšno rezanje presežne moči pa odjemalcu prinaša velike finančne prihranke. Hranilnik se na enak način prilagaja tudi cenam omrežnine.

Foto: Ngen

Zgornji graf prikazuje delovanje baterijskega sistema, ki se prazni in polni glede na profil porabe podjetja. V prikazu je nastavljen maksimalni odjem iz omrežja na vrednost 2.000 kW.

Podjetje, ki ob uvedbi novega omrežninskega akta še ne bo postalo fleksibilen uporabnik s pomočjo baterijskega hranilnika električne energije, bo primorano določiti višjo dogovorjeno obračunsko moč, saj se bo le tako lahko ognilo visokim kaznim za presežek te dogovorjene obračunske moči. A cena višje dogovorjene moči bo seveda bistveno dražja, kot bi bila cena nižje obračunske moči. Podjetje se bo tako moralo soočiti z naslednjim razmerjem najvišje dogovorjene moči in dejanske porabe:

Foto: Ngen

Ob vgradnji baterijskega sistema pa se bodo te vrednosti spremenile, in sicer v korist nižje dogovorjene obračunske moči in s tem večjega prihranka pri obračunski moči:

Foto: Ngen

Shranjevanje viškov lastne proizvodnje za večjo samooskrbo

Shranjevanje viškov električne energije iz lastne proizvodnje z baterijskim hranilnikom omogoča učinkovito upravljanje s proizvodnjo in porabo električne energije v podjetju, zmanjšuje nihanje v proizvodnji in porabi električne energije ter predvsem zmanjšuje odvisnost od zunanjih virov energije. Hranilnik namreč zagotavlja večjo optimizacijo uporabe obnovljivih virov energije in s tem zmanjšanje stroškov.

Ne le da bodo nižji računi za električno energijo, s hranilnikom bo podjetje energetsko bolj neodvisno in tudi trajnostno.

Spodnji graf prikazuje delovanje baterijskega hranilnika v kombinaciji s sončno elektrarno:

Foto: Ngen

Podjetja z vgradnjo baterijskega hranilnika lahko shranjujejo viške električne energije, proizvedene iz lastnih virov, ki se kasneje ob prenehanju delovanja lastne elektrarne porabijo znotraj podjetja.

Zaradi vse očitnejšega trenda padanja vrednosti viškov električne energije za prodajo v omrežje je tako delovanje vse bolj smiselno. Predvsem v povezavi z dobavo in prodajo električne energije po dinamičnih cenah, kjer so negativne cene tudi v Sloveniji postale del vsakdana.

Sistemske storitve za večjo stabilnost in boljšo integracijo obnovljivih virov energije

Agregatorstvo oz. virtualne elektrarne so danes postale praksa po vsej Evropi. Gre za virtualne elektrarne (ang. Virtual Power Plant – VPP), ki omogočajo povezovanje različnih obnovljivih virov energije, baterijskih hranilnikov in drugih decentraliziranih naprav v enotno omrežje, ki ga upravlja agregator. V Sloveniji ima to vlogo podjetje NGEN.

Foto: Shutterstock

Agregator lahko preko VPP ponuja različne sistemske storitve, ki koristijo električnemu omrežju in povečujejo stabilnost ter učinkovitost elektroenergetskega sistema. Med najpogostejšimi sistemi storitev, ki jih ponuja agregator preko VPP, so:

Sistemske storitve: Agregator lahko uporablja VPP za zagotavljanje frekvenčnega uravnavanja elektroenergetskega sistema. To pomeni, da VPP hitro prilagaja svojo proizvodnjo ali porabo električne energije, da bi uravnotežil frekvenco v elektroenergetskem omrežju, kar je ključno za ohranjanje stabilnosti sistema. aRPF: avtomatska rezerva za povrnitev frekvence, rRPF: ročna rezerva za povrnitev frekvence.

Spremljanje in napovedovanje proizvodnje: Agregator lahko uporablja VPP za spremljanje proizvodnje električne energije iz različnih virov v realnem času in za napovedovanje prihodnje proizvodnje. To omogoča boljše upravljanje z energijo in optimizacijo delovanja elektroenergetskega sistema.

Tržne storitve: Agregator lahko uporablja VPP za sodelovanje na trgu s storitvami, kot so trg uravnavanja frekvence, trg prilagodljivosti in trg kapacitet. To omogoča monetizacijo prožnosti in zmogljivosti VPP ter povečuje ekonomske koristi za agregatorja in lastnike baterijskih sistemov.

Skupaj lahko te sistemske storitve, ki jih ponuja agregator preko VPP, prispevajo k večji stabilnosti, zanesljivosti in učinkovitosti elektroenergetskega sistema ter omogočajo boljšo integracijo obnovljivih virov energije in drugih decentraliziranih naprav.

Foto: Bojan Puhek

Podjetja, ki kupijo baterijski sistem, se lahko pridružijo omenjeni VPP pod okriljem NGEN in s tem še dodatno izkoristijo svoj potencial prožnosti, ki so jo dobili z vgradnjo baterijskega sistema. NGEN lahko preko pogodbe o upravljanju sistema podjetju zagotovi:

Prekvalifikacijo baterijskega sistema za opravljanje sistemih storitev z vidika energetske izravnave frekvence v aRPF: Podjetje aktivira baterijski hranilnik in s tem pomaga izravnavati frekvenco v omrežju. V primeru viškov energije podjetje prevzame poceni ali brezplačno električno energijo in jo shrani v svoj baterijski sistem.

Uvrstitev baterijskih sistemov na dražbo za rRPF: Podjetje pridobi dodatne finančne dohodke s postavitvijo baterijskega sistema.



Ključna je vrhunska programska oprema

Za učinkovito izvajanje in kombiniranje vseh opisanih funkcij, ki jih nudi baterijski hranilnik, je ključnega pomena vrhunska programska oprema, ki usklajuje delovanje baterijskega sistema in prilagaja njegovo delovanje glede na trenutne potrebe in tržne pogoje.

Foto: Jan Lukanović

Podjetje NGEN je priznano po svojih inovativnih rešitvah na področju energetskega upravljanja, saj ne le prodaja visokokakovostne baterijske sisteme, temveč tudi zagotavlja napredno programsko opremo, ki podjetjem prinaša zagotovljene prihranke in potrebno fleksibilnost. S kombinacijo teh tehnologij lahko podjetja učinkovito upravljajo svoje energetske vire, optimizirajo stroške in izboljšajo konkurenčnost na trgu.

NGEN tako predstavlja vodilno rešitev za podjetja, ki želijo izkoristiti vse prednosti baterijskih sistemov in sodobnih tehnologij energetskega upravljanja.