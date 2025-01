Slovensko podjetje, ki vodi energetsko preobrazbo tudi v EU

Leto 2024 je bilo za NGEN prelomno leto, polno dosežkov in strateškega napredka na področju trajnostnih energetskih rešitev po vsej Evropski uniji. S trdno vizijo preobrazbe energetskega trga in krepitve energetske neodvisnosti so postavili temelje za še boljšo prihodnost. Preverili smo, kako jim je to uspelo.

Krepitev partnerstev in sodelovanj

V preteklem letu je podjetje NGEN z močnimi partnerstvi okrepilo svojo prisotnost v EU. Sodelovanje z lokalnimi distributerji mu je omogočilo globlje razumevanje lokalnih potreb in prilagoditev rešitev specifičnim zahtevam posameznih trgov.

Foto: Ngen

Razvilo je rešitve za dobavitelje električne energije, ki jim omogočajo optimizacijo bilančne skupine in prinašajo prednosti digitalizacije energetike. Na ta način v podjetju NGEN omogočajo učinkovitejše upravljanje energije in prispevajo k trajnostni energetski prihodnosti.

S povezovanjem inovativnih tehnologij in lokalnih potreb gradijo dolgoročna partnerstva, ki pospešujejo energetski prehod in zagotavljajo dodano vrednost vsem deležnikom.

Digitalizacija in integracija

Tako v Sloveniji kot tudi širše na področju vse Evropske unije je vedno pomembnejši del trajnostnih rešitev tudi ustrezna programska oprema, še posebej če je prilagojena zahtevam posameznega energetskega trga. Rešitev SG Connect, ki so jo v podjetju NGEN razvili na osnovi lastnega znanja, je trgu ponudila prav to, kar uporabnik potrebujejo. Razvoj aplikacije SG Connect je tako v letu 2024 dosegel nov vrhunec.

Foto: Jan Lukanović

Pomembni koraki v digitalizaciji energetskega sektorja vključujejo integracijo industrijskih sistemov, kot sta G-MAX hranilniki in Tesla Megapack, ter implementacijo integracije drugih sistemov, kar povečuje prilagodljivost in dostopnost naših rešitev.

Posebno pozornost so v podjetju NGEN namenili pobudi "Pametni števec v vsako hišo". Uvedli so univerzalni pametni števec, ki omogoča spremljanje in nadzor nad polnilnicami za električna vozila, sončnimi elektrarnami in hranilniki energije. Poleg tega so razširili funkcionalnosti aplikacije SG Connect, vključno s prilagoditvijo za avstrijski DA trg, kar uporabnikom omogoča učinkovito delovanje na tamkajšnjem energetskem trgu.

V letu 2024 so prav tako uvedli funkcionalnosti za lažje združevanje z obstoječimi platformami, kar njihovim partnerjem omogoča še hitrejšo implementacijo in izkoriščanje vseh prednosti digitalizacije.

Edini ponudnik elektrike, ki vrača ugodnosti letnega net meteringa

Foto: Jan Lukanović

V letu 2024 je slovenski energetski trg doživel korenite spremembe, ki so številne odjemalce električne energije postavile pred nove izzive – od ukinitve letnega net meteringa do uveljavitve novega omrežninskega akta. Podjetje NGEN pa je poskrbelo, da njihovi odjemalci, bodisi tisti, ki so še izkoristili letni net metering, a jih zdaj bremenijo spremembe omrežninskega akta, bodisi tisti, ki so ostali brez državnih ugodnosti letnega obračunavanja energije, še vedno uživajo prednosti, ki jih je nekoč ponujal letni net metering.

S paketom Nova doba samooskrbe, so podjetju NGEN edini dobavitelj električne energije, ki za svoje odjemalce ohranja ugodnosti, kot jih je poprej zagotavljal s strani države zagotovljen letni net metering. Z Novo dobo samooskrbe podjetja NGEN, je učinkovita uporaba sončne energije še vedno dosegljiva za vse. Več o tem si lahko preberete v spodnjem članku.

Že več kot leto dni omogočajo prihranke z naslova dinamičnih cen

Foto: Shutterstock

Podjetje NGEN je kot prvo v Sloveniji svojim odjemalcem ponudilo dostop do dinamičnih cen, kar uporabnikom omogoča boljšo prilagoditev stroškov. S pomočjo pametnega števca lahko tako danes uporabniki ne le spremljajo in optimizirajo svojo porabo energije, temveč imajo tudi dostop do dinamičnih cen električne energije. To jim omogoča, da izkoristijo nižje cene v ugodnih obdobjih za zmanjšanje stroškov ali pa svojo proizvedeno elektriko prodajo po višjih cenah, ko povpraševanje naraste. Več o tem si lahko preberete tukaj:

Napredki na področju tehnologije in trajnosti

Inovacije so vedno v srcu delovanja podjetja NGEN, tako so v preteklem letu na trg lansirali Synaptic, rezultat štiriletnega razvoja, ki povezuje gospodinjstva, industrijo in trg električne energije. Synaptic skrbi za stabilnost sistema, omogoča lokalno optimizacijo porabe energije in zmanjšuje stroške.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Poleg tega so izboljšali lastno programsko opremo, ki povezuje uporabnike, naprave in energetske sisteme ter omogoča upravljanje sistemskih storitev in trgov električne energije. Kupili so superračunalnik, ki omogoča analizo podatkov, razvoj naprednih algoritmov in optimizacijo sistemov. Njihov poudarek na trajnosti je prisoten v vseh rešitvah – od zmanjševanja ogljičnega odtisa do povečanja energetske učinkovitosti.

Tudi na področju umetne inteligence so razvili nove modele strojnega učenja, ki izboljšujejo napovedi porabe in proizvodnje energije. Ti algoritmi omogočajo uporabnikom natančnejše načrtovanje in optimizacijo svojih energetskih potreb, kar vodi v dodatne prihranke in večjo trajnost.

Pogled v leto 2025

Podjetje NGEN se bo v letu 2025 bo osredotočilo na utrjevanje položaja na obstoječih trgih in širitev na nove trge. Prioriteta bodo digitalizacija, razvoj novih funkcionalnosti aplikacije SG Connect, izboljšave na področju trajnosti in uvajanje novih produktov, ki bodo podpirali njihovo misijo prehoda v nizkoogljično prihodnost.

Med ključnimi novostmi bo uvedba servisa SG Brani, ki bo omogočal avtomatizirano upravljanje sistema glede na vremenske razmere, trenutne cene električne energije in potrebe posameznika. Ta napreden sistem bo koristen za uporabnike s sončno elektrarno, hranilnikom energije ali kombinacijo obeh, prav tako pa bo dobro deloval v virtualnih skupinah, kjer se lahko uporabniki povezujejo in delijo energijo.

Foto: Jan Lukanović

Poleg tega načrtujejo širitev na področje industrijskih rešitev z večjo integracijo za podporo velikim sistemom, kar bo omogočilo še bolj trajnostno delovanje večjih podjetij.

Zahvala partnerjem in zaposlenim

Lani se je podjetju NGEN pridružilo veliko novih sodelavcev. Sedaj jih je že 135, ki ustvarjajo skupno prihodnost.