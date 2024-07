Odločitev še nikoli ni bila lažja

Slovenski trg električne energije se sooča z novostmi za vse. Vprašanj je zato veliko, a obstajajo tudi zelo jasni odgovori. Za vas smo poiskali odgovor na najbolj pereče vprašanje, in sicer kako do največjih prihrankov. Odgovor je pravzaprav zelo preprost. Največje prihranke lahko pričakujete ob izbiri najboljše kombinacije: vrhunskega sistema samooskrbe in hkratne priključitve v omrežje NGEN, ki v Sloveniji omogoča pametno povezavo SG Connect in z njo dodatne prihranke. Dodatno pa boste prihranili tudi s koriščenjem subvencije. Borzen ima tokrat na voljo najvišjo finančno spodbudo doslej, in sicer v višini kar 90 milijonov evrov.

Samooskrba je postala splošno razširjen izraz, ki se med drugim uporablja za različne kombinacije sistemov za ustvarjanje sončne energije. Preverili smo, katera rešitev omogoča največji prihranek in je na voljo tako obstoječim kot novim lastnikom sončnih elektrarn. Imenuje se SG Connect.

Tukaj so glavne prednosti SG Connect:

Foto: Ngen

HRANILNIKI ELEKTRIČNE ENERGIJE: Stroški električnega omrežja in omrežnine se zmanjšajo. SG Connect in hranilnik energije nudita uporabnikom izjemno priložnost za zmanjšanje stroškov, povezanih z omrežnino in priključno močjo, kar dosežejo z omejitvijo svoje največje porabe moči iz omrežja in njeno prilagajanje glede na trenutne potrebe. Preberi več.

DINAMIČNE CENE: Dinamične cene pomenijo optimizacijo cen. Pametni števec uporabnikom ne omogoča le spremljanja in optimizacije lastne porabe energije, ampak prav tako omogoča dostop do dinamičnih cen električne energije. Uporabniki tako lahko izkoristijo obdobja z nižjimi cenami za zmanjšanje svojih stroškov ali pa v primeru lastne proizvodnje prodajo električno energijo po višjih cenah, ko je povpraševanje večje. Preberi več.

PAMETNI ŠTEVEC: Pametni števci so povezani z mobilnimi aplikacijami, ki uporabnikom omogočajo, da v živo spremljajo svojo porabo električne energije. Preberi več.

PRIKLOP VEČJIH PORABNIKOV: Toplotne črpalke ali električni grelci. Z možnostjo nadzora in prilagajanja porabe električne energije v realnem času pametni števci uporabnikom omogočajo, da priključijo večje porabnike. Preberi več.

PRENOS VIŠKOV: Pomeni prenašanje viškov znotraj svoje skupine. Pametni števci omogočajo uporabnikom v Sloveniji, da gredo korak dlje od individualne optimizacije porabe in sodelovanja v energetski izravnavi. Preberi več.

FINANČNE UGODNOSTI: Več električne energije po znižani ceni ali celo brezplačno. Pametni števec omogoča uporabnikom, da aktivno sodelujejo v procesih energetske izravnave v državi. Preberi več.

Za samooskrbo izberite hibridni sistem NGEN Star

Foto: Bojan Puhek

Kljub zavrnjenemu ali omejenemu soglasju za oddajanje viškov energije v omrežje ste s hibridno elektrarno lahko samooskrbni. Hibridna sončna elektrarna NGEN Star, v kateri delujeta tako sončna elektrarna kot hranilnik električne energije, namreč ne potrebuje povezave z omrežjem, kar ji omogoča hibridni razsmernik, integriran v hranilnik električne energije. Omrežje služi le kot rezervni sistem, ki se uporablja v primeru, da poraba preseže zmogljivost hibridnega sistema.

Kako je to mogoče? Presežek proizvedene električne energije hibridna sončna elektrarna NGEN Star namesto v omrežje shrani v hranilnik, iz katerega lahko odjemalec črpa v času zmanjšane proizvodnje. SGC - Smart Grid Connect pa se prilagaja uporabniku ter potrebam objekta in omogoča netiranje porabe po principu letnega obračuna ali pa klasično prodajo energije.

Ngen Star je preprost za namestitev, zelo učinkovit in ima dolgo življenjsko dobo. Uporabite konfigurator na spletni strani in preverite, kateri paket je primeren za vas.

A samooskrba s podjetjem NGEN ponuja še veliko več. Pa poglejmo skupaj.

Foto: Matic Lipar, Lipardesign

Omrežje, ki svojim odjemalcem omogoča dodatne prihranke

Ali se sprašujete, zakaj podjetje NGEN? To slovensko podjetje svojim odjemalcem ponuja pametno povezavo SG Connect in s tem zagotovljeno proizvodnjo sončne energije, ki prinaša dodatno največjo korist. S to pametno povezavo lahko v celoti izkoristite prednosti, ki jih prinašata sončna elektrarna in baterijski hranilnik električne energije.

Njihovo omrežje namreč na podlagi pametne povezave sistema Auto grid service avtomatsko upravlja proizvodnjo sončne elektrarne in hranjenja električne energije. Sistem analizira trenutno stanje v energetskem sistemu in optimizira proizvodnjo ter hranjenje energije pri uporabniku, da maksimizira učinkovitost in prihranke tako za stranko kot tudi za sistem.

Ker sončna elektrarna in baterijski hranilnik delujeta vse leto, si lahko tako odjemalec zagotovi določeno količino energije tudi po ceni nič evrov za kilovatno uro, ob tem pa ne le prihrani, temveč tudi pripomore k stabilnosti slovenskega električnega omrežja.

Proizvodnja se namreč prilagaja potrebam omrežja, za kar odjemalec nikakor ni prikrajšan, saj ima zagotovljeno določeno količino energije po nič evrov na kilovatno uro. Po 1. oktobru bo v okviru regulacijskega polnjenja, to je ob viških energije v omrežju, gospodinjstvo lahko prejemalo energijo brez stroška omrežnine. Takrat se celo moč odjema ne bo štela v obračunsko moč.

Kako v praksi deluje kombinacija pametnega omrežja in sistema za samooskrbo? Smart Grid Connect je edino pametno omrežje, ki deluje tudi po drugih evropskih državah in svojim odjemalcem prinaša izjemne prihranke. Uporabniki se v to omrežje priključijo prek pametne povezave, imenovane SG Connect. Deluje v kombinaciji z inverterjem in hranilnikom električne energije, ki za svoje delovanje sicer ne potrebujeta niti sončne elektrarne, a s to omogočata samooskrbo. Ko je veliko sonca, se energija, ki se v gospodinjstvu ne porabi sproti, shranjuje v hranilniku. Ob viških energije pametna povezava SG Connect avtomatično vklopi večje porabnike, kot so toplotne črpalke in električni grelci, ki izkoristijo to dodatno energijo. Smart box, ki je povezan z mobilno aplikacijo, omogoča uporabnikom, da sproti spremljajo svojo porabo in proizvodnjo električne energije. Uporabnike s prilagojenimi obvestili obvešča o pomembnih dogodkih, kot sta aktivacija zmanjšanja obremenitve omrežja ali sprememba cene energije. Tako lahko uporabniki še dodatno privarčujejo.

Proizvedeno električno energijo z ene lokacije prenesite na drugo

S pametnimi števci lahko celo ustvarite energetske skupnosti, v katerih si uporabniki delijo odvečno elektriko. Viške energije lahko tako pošljete prijateljem, družini ali lokalnim skupnostim, ki morda potrebujejo več elektrike. S pametnim omrežjem in povezavo tako lahko skupaj s hranilnikom električne energije s sončno elektrarno ali brez nje soustvarjate energetsko skupnost, zagotavljate varnost energetskemu omrežju in ob vsem tem še dodatno prihranite.

Tako lahko na primer tudi postavite sončno elektrarno na domači hiši, viške električne energije pa preusmerite na svoj počitniški objekt, ki je na drugi lokaciji. Vse, kar morate zagotoviti, je, da so vsa merilna mesta vključena v platformo NGEN in opremljena s pametnimi števci NGEN.

Za samooskrbo so zdaj na voljo nove subvencije

Preverite, koliko povprečno štiričlansko družino stane rešitev SG Connect s hibridno sončno elektrarno in kakšen prihranek pri začetni investiciji si lahko zagotovijo z novorazpisanimi subvencijami Borzena. Ob tem smo naredili tri različne izračune za tri različne družine, katerih poraba električne energije je zelo različna.

Družina brez ogrevanja na elektriko:

Družina s toplotno črpalko:

Družina s toplotno črpalko in električnim avtomobilom: