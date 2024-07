Hrvaško ministrstvo za notranje zadeve je v prvi polovici leta izdalo 112.400 delovnih dovoljenj za tujce, ki prihajajo iz držav zunaj Evropske unije. To je za skoraj 21 tisoč več kot v enakem obdobju lani. Lani so skupno izdali 172.500 dovoljenj, letos pa bo ta številka po napovedi analitikov in delodajalcev presegla 200 tisoč.

Med letos izdanimi delovnimi dovoljenji je bilo po pisanju hrvaškega časnika Poslovni dnevnik 26 tisoč zahtevkov za podaljšanje dovoljenja za delo, okoli 12 tisoč za sezonsko delo, 74 tisoč tujih delavcev pa se je zaposlilo na novo.

Največ so jih zaposlili v Istri in na območju Zagreba. Njihovo število se je povečalo v vseh dejavnostih, najbolj pa v turizmu, kjer so jih zaposlili 38.400, kar je za šest tisoč več kot v enakem obdobju lani. Za dela v gradbeništvu je hrvaško ministrstvo za notranje zadeve medtem izdalo 37 tisoč delovnih dovoljenj, kar je za 3.500 več kot lani, za delavce v industriji pa 14 tisoč ali za tri tisoč več kot lani.

Največ delovnih dovoljenj za državljane Bosne in Hercegovine

Največ delovnih dovoljenj so na Hrvaškem izdali za državljane Bosne in Hercegovine, in sicer 22 tisoč, kar je podobno kot lani. Za Srbe in Nepalce so jih izdali po 18 tisoč, kar je za 3.500 oz. 6.500 več kot lani.

Med najštevilčnejšimi delavci iz tretjih držav na Hrvaškem so prvič tudi državljani Uzbekistana in Egipta, od koder je v prvi polovici leta prišlo tri tisoč oz. 2.700 delavcev.

Leta 2021 ukinili letne kvote za zaposlovanje tujcev

Na Hrvaškem so zaradi pomanjkanja delovne sile v začetku leta 2021 ukinili letne kvote za zaposlovanje tujcev, od tedaj pa se število delavcev iz tretjih držav vsako leto povečuje. V hrvaškem združenju delodajalcev ocenjujejo, da bo njihovo število letos preseglo 200 tisoč, do leta 2030 pa bi lahko znašalo celo med 400 tisoč in 500 tisoč.

Na Hrvaškem je bilo sicer v prvem letošnjem četrtletju skupno nekaj več kot 1,64 milijona zaposlenih.