Kitajska bo pod drobnogled vzela prakse EU, potem ko je Bruselj glede državnih subvencij sprožil preiskavo več kitajskih transportnih podjetij in podjetij za zeleno energijo, je napovedalo kitajsko ministrstvo za trgovino. Peking je ob ukrepih EU glede kitajskih državnih subvencij večkrat dejal, da bo zaščitil pravice in interese svojih podjetij.

Trgovinske napetosti med Kitajsko in EU so se v zadnjih mesecih okrepile, Bruselj pa se je osredotočil zlasti na preiskavo podpore Pekinga domačemu sektorju električnih vozil in obnovljivih virov energije.

Kitajska je zanikala, da bi bila njena industrijska politika nepoštena, in jasno poudarila, da bo zaščitila svoja podjetja. Njeno ministrstvo za trgovino je tako danes sporočilo, da bo "preiskalo trgovinske in naložbene ovire v praksah, ki jih je sprejela EU pri preiskavi kitajskih podjetij," je objavo ministrstva povzela francoska tiskovna agencija AFP.

Posebne okoliščine

Povod za preiskavo je bila pritožba kitajske gospodarske zbornice za uvoz in izvoz strojev in elektronike, ki se je nanašala predvsem na "proizvode, kot so železniške lokomotive, fotovoltaika, vetrna energija in varnostna inšpekcijska oprema".

Ministrstvo je dodalo, da bo preiskava pod drobnogled vzela preliminarne preiskave EU, poglobljene preiskave in nenapovedane inšpekcije kitajskih podjetij.

Preiskava bo najverjetneje potekala do 10. januarja prihodnje leto, pri čemer se lahko v "posebnih okoliščinah" podaljša še za tri mesece.

Vlaki, solarni paneli ...

Evropska komisija je pred tem zaradi kitajskih državnih subvencij sprožila podobne preiskave kitajskih dobaviteljev vlakov, solarnih panelov in električnih avtomobilov.

Tako je denimo po preiskavi odločila, da kitajske državne subvencije domačim proizvajalcem električnih vozil nepravično spodkopavajo evropske tekmece. Bruselj je zato pretekli teden uvedel začasne dodatne carine za uvoz električnih avtomobilov iz Kitajske, kar je povzročilo negodovanje kitajske gospodarske zbornice in kitajskih proizvajalcev vozil. Kritični so bili tudi nemški proizvajalci avtomobilov, ki se bojijo, da bi lahko postali tarča kitajskih protiukrepov.