Joc Pečečnik je v igralništvo vstopil prek ene od strank, najemnika njihovih gostinskih blagajn. Nekoč so ga poklicali ob 11. uri zvečer, da imajo težavo z igralnim avtomatom. Pokazali so mu nedelujočo napravo z žogicami in ga prosili, naj jo popravi. Prej nikoli ni bil v igralnici, ni vedel, kaj naj. O igralništvu, kot pravi, ni vedel skoraj nič. Razstavil je napravo in videl, da je zadaj računalnik. Popravil ga je in naprava je začela delovati. Gostje v lokalu so bili veseli, je povedal na dogodku Kluba slovenskih podjetnikov SBC.

Podjetnik Joc Pečečnik, ki mu je uspelo s proizvodnjo igralnih avtomatov, in Igor Akrapovič, lastnik proizvajalca izpušnih sistemov Akrapovič, sta na dogodku Kluba slovenskih podjetnikov SBC v Ljubljani nagovorila več kot 500 mladih ter jim predstavila svoje podjetniške začetke.

"Da bom podjetnik, sem vedel že pri osmih ali devetih letih. Vedel sem, da želim nekaj delati in ustvarjati sam, ne pa še, kaj točno. Pri 20 letih sem odprl podjetje. Pred tem sem delal razna občasna dela, montiral avtoalarme, spoznal sem se z računalništvom. Ugotovil sem, da samo s trgovino ni dolgoročnega zaslužka," je povedal Joc Pečečnik.

Direktor ga je naslednje jutro, ko so poslali račun, klical, naj takoj pride k njemu

Začel je razvijati POS-blagajne in softver zanje. Ko so imeli v Sloveniji nameščenih 1.600 blagajn, je vedel, da so njihovi produkti dobri. Cilj je bil zanj dosežen. "Zaposlenim sem rekel, da jim prodam podjetje za en evro, če me nobena stranka 365 dni ne pokliče, da je kaj narobe," je dejal Pečečnik.

Direktor podjetja ga je naslednje jutro, ko so poslali račun, klical, naj takoj pride k njemu v pisarno. Račun je bil prenizek glede na to, koliko so takrat v podjetju plačevali drugim za popravilo igralnih avtomatov. Pečečnik je računu na koncu zneska dodal ničlo in vstop v igralništvo se je začel, so Pečečnikove besede povzeli na spletni strani SBC.

"Absolutno sem vedel, da mi bo uspelo, saj sem obseden s popolnostjo," trdi Igor Akrapovič. Foto: Bojan Puhek

Akrapovič: V Sloveniji so bili takrat zelo težki časi za podjetnike

"Moja obsedenost z motocikli se je začela pri sedmih, osmih letih. Očeta sem prepričal, da mi ga je kupil. Ko sem prvič gledal tekmo motociklov, se mi je odprlo nebo. Moj edini cilj od takrat je bil, da bom svetovni prvak, kar se ni čisto uresničilo," se spominja Igor Akrapovič.

Ukvarjati se je začel s podjetništvom, sestavljal je zvočnike, star je bil 16 let. Pri 18 letih si je kupil prvi motocikel. Šel je na prvo dirko v Osijeku, kjer je bilo več kot 30 tekmovalcev. "Na prvem treningu sem bil četrti, na dirki potem drugi. Tako se je začela moja kariera vzponov in padcev, ki je trajala 11 let," opisuje športno pot, ki ji je sledil vstop v podjetništvo.

"V Sloveniji so bili takrat zelo težki časi za podjetnike in obrtnike, zato se jih je ogromno preselilo na Hrvaško, kjer so bile razmere ugodnejše, čeprav je bila zakonodaja po vsej Jugoslaviji enaka, a je na Hrvaškem niso izvajali. Tudi moj oče je šel takrat na Hrvaško," pravi Akrapovič. V začetku 90. let je začel sam izdelovati izpušne sisteme.

Kot pravi, je bil o uspehu prepričan od prvega trenutka. "Absolutno sem vedel, da mi bo uspelo, saj sem obseden s popolnostjo. Na evropskem trgu so bili izpušni sistemi izjemno slabo razviti. Edini dobri izpušni sistemi, japonski, so imeli zelo visoke cene. Mi pa smo razvili izpuh, ki je bil kljub boljši kakovosti bistveno cenejši."

Akrapovič je po svojih besedah še danes majhen proizvajalec. Danes delajo tudi v segmentu "after-marketa", torej za proizvajalce, ki vgrajujejo njihove produkte v svoje avtomobile, na primer za Lamborghini.