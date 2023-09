KPK in SBC podpisala pomembno zavezo za poslovanje brez podkupovanja

Komisija za preprečevanje korupcije je danes storila korak naprej k uresničevanju svojih ciljev glede preprečevanja korupcije in krepitve integritete v družbi in k temu povabila del gospodarstva. K projektu je pristopil SBC – Klub slovenskih podjetnikov in se javno zavezal ničelni toleranci do podkupovanja javnih uslužbencev s poudarkom na javnem naročanju. Zaveza je sicer nastala na podlagi zaprosila SBC na Komisijo za pomoč pri tem, kako lahko v SBC prispevajo h krepitvi integritete.

"Na Komisiji na področju krepitve integritete sodelujemo že s številnimi družbenimi skupinami, npr. v šolstvu s projektom Integriteta: skupni cilj generacij, zdaj pa je pomen visoke stopnje integritete v družbi prepoznal tudi del gospodarstva, kar bo izredno pomembno tudi pri porabi javnih sredstev za odpravljanje posledic ujme, ki mora biti transparentna, odgovorna in izključno v javnem interesu," je poudaril predsednik Komisije Robert Šumi.

Predsednik SBC Joc Pečečnik je dejal, da bodo poleg uvedbe novega zlatega vodila, ki bo posebej namenjeno integriteti, člane aktivno seznanjali z uvedbo kodeksa o integriteti in zanje pripravili predavanja o tem, kako delovanje, ki temelji na integriteti, razširiti tudi izven kroga članov SBC, predvsem do dobaviteljev in zunanjih partnerjev.

Foto: Komisija za preprečevanje korupcije Zaveza je nastala na podlagi zaprosila SBC na Komisijo za pomoč pri tem, kako lahko v SBC prispevajo h krepitvi integritete. "SBC s tem Komisijo prepoznava kot avtoriteto pri postavljanju standardov za krepitev integritete v družbi. V sklopu svoje širše strategije povezovanja različnih deležnikov smo jim tako predlagali takšno zavezo, ki prihaja ob pravem času. Kot smo opozorili že v času nabav zaščitne opreme med epidemijo covid-19, gospodarstvo v takih razmerah ne sme iskati bližnjic in se mora zavedati pomena odgovornega in transparentnega poslovanja," je še izpostavil predsednik Komisije Robert Šumi.

Integriteta kot predpogoj članstva v SBC

Zlati vodili SBC sta odgovornost in poštenost, iz česar izhaja integriteta kot eden od vstopnih kriterijev za člane kluba od ustanovitve naprej, so še navedli. Lani ustanovljeni senat SBC skrbi za skladnost delovanja kluba in članov z osnovnimi načeli kluba ter v primeru kršitev osnovnih načel predlaga upravnemu odboru zamrznitev članstva ali tudi izključitev člana, s čimer integriteta določa restriktivnejšo politiko članstva.

SBC poudarja, da ima od ustanovitve naprej ničelno toleranco do korupcije, saj ta ni samo neetično dejanje, ampak predstavlja tudi oviro ekonomske rasti in trajnostnega razvoja. Z javno zavezo zato želijo o ničelni toleranci do korupcije svojim članom omogočiti, da bodo v poslovnem svetu še dvignili ugled in bili prepoznani kot zaupanja vreden partner. Le odgovorno in pošteno delovanje lahko pelje družbo naprej, so prepričani v SBC.

Foto: Komisija za preprečevanje korupcije

"Bolj kot besede so pomembna dejanja"

Današnja izjava je sicer del lani začetega širšega sodelovanja med Komisijo in SBC. Od takrat je Komisija za člane SBC izvedla usposabljanje glede novo sprejetega Zakona o zaščiti prijaviteljev, nudila pomoč pri razvijanju definicije integritete za zasebni sektor (ki bo vključena v kodeks o integriteti) ter svetovala pri priporočilih za pristopno izjavo pogodbenih sodelavcev in dobaviteljev članov SBC glede spoštovanja določb Zakona o integriteti in preprečevanju korupcije.

"Le z medsebojnim sodelovanjem bomo lahko učinkoviti, saj lahko h krepitvi integritete prispeva vsak in tudi zasebni sektor tu ni izjema. Vsekakor pa se na Komisiji zavedamo, da so še bolj kot besede pomembna dejanja, zato pričakujemo, da se bo današnja javna zaveza odražala tudi v praksi," je zaključil Robert Šumi.