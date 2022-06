Tudi z Akrapovičem: ekskluzivna serija kultnega avtomobila

Prodrivova skica avtomobila, ki ga bodo izdelali v 25 primerkih. Foto: Prodrive Prodrive se je odločil za projekt na podlagi 25 let starega modela subaru impreza 22B. To so izdelali leta 1997 in je bila osnova za prvo subaru imprezo WRC, ki jo je za Subaru razvil prav Prodrive. Toda pred 25 leti so izdelali le 424 primerkov te impreze in od tega so jih 400 namenili japonskemu trgu. Ta različica impreze je zato postala ena najbolj redkih, znamenitih in tudi najbolj iskanih.

Prodrive bo njeni moderni reinkarnaciji namenil ime P25. Uporabili bodo moderne lažje materiale. Za prenos moči bo skrbel samodejni šeststopenjski in ne ročni petstopenjski menjalnik. Veliko tehničnih podatkov o avtomobilu Britanci še niso razkrili. Znano je, da bo P25 poganjal 2,5-litrski motor, ki bo imel dobrih 400 "konjev"

Kot so pred premiero na avtomobilskem festivalu v Goodwoodu razkrili pri Prodrivu, bo imelo 25 primerkov tega avtomobila nameščen tudi Akrapovičev izpušni sistem.