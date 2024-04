Akrapovičeve izpušne sisteme lahko letos vidimo na Hyundaievih tovarniških dirkalnikih v svetovnem prvenstvu v reliju, kmalu pa se bodo z njimi postavljali tudi Ferrarijevi avtomobili najvišje ravni v svetovnem prvenstvu vztrajnostnih dirk (FIA WEC). Slovenski izpušni sistem bo postal del ferrarija 499P – to je dirkalni prototip za vztrajnostne dirke s štirikolesnim pogonom, hibridnim motorjem, ki proizvede 500 kilovatnih ur največje moči, in ima najmanjšo težo 1.030 kilogramov.

Ferrarijev dirkalnik za svetovno prvenstvo vztrajnostnih dirk Foto: Ferrari

"Vsi pri Akrapoviču smo zelo veseli novega partnerstva," je povedal Akrapovičev izvršni direktor Davorin Dobočnik. "To, da smo postali tehnični partner pri programu Ferrari Hypercar, je za nas velika čast in vsi se veselimo tesnega sodelovanja s Ferrarijem," je dodal.

"Zanimivo bo videti premierni nastop partnerstva in dirkališče Autodromo Enzo e Dino Ferrari v Imoli je naravnost idealno prizorišče za prvo skupno dirko. Komaj čakamo, da vidimo, kako se bo odvijal preostanek sezone in kam nas bo pripeljalo to partnerstvo z vidika razvoja novih tehnologij in rešitev za Ferrari 499P – in seveda, kako se bo dirkalnik odrezal na stezi."

Letos na sedem dirk, vrhunec bo spektakel v Le Mansu

Akrapovič bo s Ferrarijem združil sile na preostalih sedmih dirkah letošnjega prvenstva FIA WEC. Prva je na sporedu že ta teden v italijanski Imoli, naslednja bo v Belgiji, nato pa sredi junija sledi dirka za 24 ur Le Mansa v Franciji. Sezona se bo nadaljevala z dirkami v Braziliji, ZDA in na Japonskem, končala pa se bo novembra v Bahrajnu.

Ekipa Ferrari AF Corse bo v prvenstvu tekmovala z dvema dirkalnikoma Ferrari 499P: za volanom dirkalnika št. 50 se bodo zvrstili Antonio Fuoco, Miguel Molina in Nicklas Nielsen, dirkalnik št. 51 pa bodo vozili Alessandro Pier Guidi, James Calado in Antonio Giovinazzi.