333 Akrapovičevih izpuhov za najboljšega VW golfa #foto

Foto: Volkswagen Volkswagen je omejeno različico golfa R poimenoval 333 limited edition. Izhodiščni motor je ostal enak, to je dvolitrski turbo štirivaljni motor iz klasičnega golfa R. Moč pa so mu povečali na 245 kilovatov (333 “konjev” in to je tudi podlaga za njegovo oznako.

Do 100 kilometrov na uro bo ta golf pospešil v 4,6 sekunde in dosegel najvišjo hitrost 270 kilometrov na uro.

Cena je pošteno zasoljena

Poleg serijske strupene rumene barve in 19-palčnih črnih platišč, izstopa njegov izpušni sistem. Volkswagen je sklenil partnerstvo s slovenskim Akrapovičem in tam so za to različico golfa pripravili 333 izpušnih sistemov.

Posebnost golfa bo tudi njegovo oštevilčenje, saj bo na voljo le 333 primerkov. V Nemčiji bo tak golf stal 76 tisoč evrov, kar je dobrih 18 tisoč evrov več kot stane golf R performance.

Od leta 2002 je Volkswagen sicer prodal že 250 tisoč golfov v različici R.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen