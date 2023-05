Slovencem prodali 77 tisoč golfov, v nekaj letih zaslužili sto milijonov evrov

Od leta 1993 so v Slovenijo pripeljali skoraj pol milijona novih osebnih avtomobilov, od tega več kot 77 tisoč golfov, samo v zadnjih nekaj letih pa zaslužili več kot sto milijonov evrov. Porsche Slovenija, največji avtomobilski trgovec v državi, ki zaposluje dobrih dva tisoč ljudi, letos praznuje tridesetletnico. Kljub lepi zgodovini in 32-odstotnemu tržnemu deležu pa so izzivi za prihodnje desetletje zelo veliki.

Porsche Slovenija bo letos praznoval 30 let svojega poslovanja v Sloveniji. Podjetje, ki je kot del holdinga Porsche iz Salzburga postalo uvoznik za znamke koncerna Volkswagen, se je razvilo v največjega trgovca v državi. Porsche Slovenija je imel predlani po podatkih poslovnega imenika Bizi.si 473 milijonov evrov prihodkov in 23 milijonov evrov čistega dobička iz poslovanja. Podjetje danes zaposluje dobrih dva tisoč ljudi, med temi je od samega začetka v družbi sedem zaposlenih.

Tržni delež je danes kar 32-odstoten, od leta 1993 so prodali skoraj pol milijona osebnih avtomobilov.

Poslovanje Porsche Slovenija (2012-2022):

prihodki od prodaje dobiček 2012 280 mio. EUR 6,9 mio. EUR 2013 294 mio. EUR 8,7 mio. EUR 2014 342 mio. EUR 9,3 mio. EUR 2015 392 mio. EUR 9,7 mio. EUR 2016 452 mio. EUR 11,0 mio. EUR 2017 514 mio. EUR 11,6 mio. EUR 2018 531 mio. EUR 12,4 mio. EUR 2019 565 mio. EUR 13,6 mio. EUR 2020 496 mio. EUR 14,4 mio. EUR 2021 503 mio. EUR 15,1 mio. EUR 2022 473 mio. EUR 23,3 mio. EUR

vir: Bizi.si

Foto: Gašper Pirman

V Slovenijo pripeljali več kot 73 tisoč golfov

Od leta 1993 do maja 2023 so prodali 448.652 novih avtomobilov, kar pomeni v povprečju okrog 15 tisoč na leto. Od leta 1995 do danes je najbolj prodajani posamezni model volkswagen golf. Teh so prodali več kot 73 tisoč. Kot uvoznik so se na vrh avtomobilskega trga v Sloveniji prvič zavihteli leta 2008, znamka Volkswagen pa je vodilno mesto zasedla leta 2015.

Začetki so bili seveda veliko bolj skromni. Leta 1993, ko se je po razpadu nekdanje Jugoslavije trg šele začel dobro postavljati, je bil tržni delež komaj 6,6-odstoten. Koncernu so se pozneje pridružile nove znamke, še posebej Škoda, in to je povečalo konkurenčnost na trgu. Leta 2001 je tržni delež prvič presegel 20, leta 2014 pa prvič 30 odstotkov. Lani je znašal 32 odstotkov, torej skoraj tretjino trga novih osebnih avtomobilov v Sloveniji.

Foto: Gašper Pirman

Na letni ravni so največ novih avtomobilov prodali pred izbruhom epidemije covid-19. Leta 2018 so tako prodali več kot 22 tisoč novih avtomobilov, lani že za tretjino manj, in sicer dobrih 14 tisoč osebnih avtomobilov. Poslovni rezultati podjetja so se kljub temu celo izboljšali.

Kot kaže spodnja tabela, je bila v teh 30 letih znotraj Porscheja Slovenija najuspešnejša znamka Volkswagen z več kot 226 tisoč prodanimi avtomobili. Tudi med posameznimi modeli sta na vrhu dva iz Wolfsburga - najprej dolgoletni prodajni kralj golf z več kot 73 tisoč in polo z več kot 61 tisoč prodanimi avtomobili. Tretja je škoda octavia z več kot 31 tisoč kupci. Prav Škoda je kljub precej krajši prisotnosti v koncernu postala druga najuspešnejša znamka.

Prodaja po modelih (1993 - maj 2023):

model št. prodanih* 1. Volkswagen Golf 73,643 2. Volkswagen Polo 61,211 3. Škoda Octavia 31,495 4. Volkswagen Passat 26,334 5. Škoda Fabia 20,374 6. Seat Ibiza 16,622 7. Audi A4 14,345 8. Volkswagen Tiguan 13,108 9. Volkswagen Touran 11,366 10. Seat Cordoba 10,894 11. Audi A3 8,394 12. Seat Leon 7,729 13. Volkswagen T-roc 6,657 14. Škoda Rapid 5,712 15. Volkswagen T-cross 5,709 16. Audi A6 5,631 17. Škoda Kodiaq 5,509 18. Škoda Superb 5,465 19. Seat Alhambra 4,467 20. Volkswagen Sharan 4,433

Prodaja po znamkah (1993 - maj 2023):

št. prodanih* Volkswagen 226.646 Škoda 83.179 Audi 55.874 Seat 44.189 Cupra 888 Porsche 696

vir: Porsche Slovenija; *Podatki za nekatere znamke (Porsche, Škoda) vključujejo le obdobje pod okriljem Porscheja Slovenija.

Foto: Gregor Pavšič

Na lovorikah se ne spi, golf niti v Nemčiji ni več prodajni kralj

Prav prodajne številke omenjenih golfa in pola pa napovedujejo tudi številne nove izzive. Ob napovedani elektrifikaciji je prihodnost obeh modelov precej negotova. Golf niti v Nemčiji ni več prodajni kralj in čaka na električnega naslednika, enako se bo zgodilo s polom.

"Kljub jasni usmeritvi znamke, da želi postati vodilno podjetje na področju električne mobilnosti in biti vzor trajnostnega razvoja, bo tovarna še naprej razvijala tudi vozila, ki imajo motor z notranjim zgorevanjem, in jih ustrezno prilagajala strogim kriterijem varovanja okolja. Tako nas čakata prilagoditev okoljskim normam Euro 7 in optimizacija ponudbe do leta 2035," je dejal Marko Škriba, direktor znamke Volkswagen v Sloveniji. Poleg omenjenega električnega avtomobila na osnovi koncepta ID.2all, ki bo leta 2026 nasledil pola, je Škriba za leto 2027 napovedal še manjši električni avtomobil ID.1.

Foto: Volkswagen

Tridesetletnica Porscheja Slovenija sovpada s številnimi spremembami v avtomobilskem svetu, ki se dogajajo že danes, še veliko bolj očitne pa bodo v prihodnjem desetletju. Po projekcijah koncerna Volkswagen se bodo električni in tradicionalni avtomobili po prodaji izenačili nekje med letoma 2028 in 2030. Formalni mejnik je postavljen v leto 2035, kar bo čez samo dvanajst let. V Sloveniji se je že letos zgodil prodajni preskok in električna vozila se bližajo desetim odstotkom avtomobilskega trga.

Prodaja električnih avtomobilov je bila v zadnjih let sicer v velikem porastu, še vedno pa na celotnem trgu predstavlja dokaj majhen delež. To pa se lahko hitro spremeni. Volkswagen je ena od dveh znamk, ki je takoj po letu 2025 že napovedala veliko dostopnejši električni avtomobil. Napovedal ga je pred kratkim razkriti koncept ID.2all. Porsche Slovenija je do zdaj prodal 2.689 električnih vozil, med temi največ znamka Volkswagen, in sicer dobrih 1.700.

Tako kot proizvajalci avtomobilov postajajo tehnološka podjetja, ki morajo poleg strojne vse bolj obvladati tudi informacijsko plat avtomobilov, se spreminja tudi delovno okolje trgovcev. Iskanje novih virov prihodkov jih pelje na področje ponujanja mobilnosti, ne več le prodaje avtomobilov.