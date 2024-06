Volkswagen je športnega golfa razkril pred štartom 24-urne vztrajnostne dirke na Nurburgringu, novi golf GTI clubsport pa obeležuje tudi letošnjo 50-letnico golfa.

Foto: Volkswagen

Hitrost vse do 265 kilometrov na uro

Različica GTI clubsport je zmogljivejša od klasičnega GTI-ja. Dvolitrski štirivaljni bencinski turbo motor zmore 221 kilovatov (300 “konjev”) in 400 Nm navora. V primerjavi z GTI ima različica clubsport moč motorja povečano za dobrih 30 “konjev”.

Pospešek do 100 kilometrov na uro znaša 5,6 sekunde, najvišja hitrost pa 250 kilometrov na uro. S paketom Race je mogoče najvišjo hitrost povečati na 267 kilometrov na uro, kar bo lastnikom prišlo prav na dirkališčih.

Na golfu tudi Akrapovičev izpuh

Za učinkovit prenos na podlago skrbi elektronsko nadzorovana zapora sprednjega diferenciala. Menjalnik je sedemstopenjski samodejni, ročnega pa ta golf ne nudi več.

Golf GTI clubsport je dobil tudi doplačljiv sistem aktivnega nadzora nad podvozjem in nadgrajen sistem voznikovih profilov. Del opreme je tudi Akrapovičev izpušni sistem. V primerjavi s klasičnim GTI so vse nastavitve podvozja še nekoliko ostrejše, kar velja tako za višino, nagib sprednjih koles in tudi delovanje omenjene zapore diferenciala.

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen

Foto: Volkswagen