Kot so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa pojasnili pri Alstomu, so bili načrti o zaprtju obrata, ki v nemški deželi Saška deluje že dolgih 175 let, znani že dolgo, zdaj pa so predstavili podrobnosti te odločitve. Z njo so seznanili tudi 700 zaposlenih.

Predsednik sveta delavcev Rene Straube je napovedano potezo Alstoma opisal kot grenko. Ob tem je napovedal upad kakovosti produktov zaradi selitve dela izven Nemčije. Alstomova tovarna v Görlitzu je sicer znana po proizvodnji dvopodnih vlakov za izvoz v Izrael.

Dozdajšnja strukturna dela za tirna vozila, ki jih izvajajo v obratih v mestih Hennigsdorf, Kassel in Mannheim, pa bodo preselili v vzhodno Evropo.

Medtem ko bo v skladu z načrti družbe prvi proizvodni obrat po novem postal glavna lokacija za področje digitalizacije in storitev, bo obrat v Mannheimu poleg digitalizacije zadolžen tudi za razvoj izdelkov.

Razvojno delo in vodenje projektov za alternativne pogonske tehnologije bo sicer potekalo v Franciji, so še povedali v družbi.