Cene ladijskih prevozov ponovno nižje

Cene ladijskih voznin se od sredine julija že 13. zaporedni teden znižujejo, pri čemer se je cena najema klasičnega, 40 čevljev dolgega ladijskega kontejnerja med 10. in 17. oktobrom znižala za dodatne štiri odstotke in dosegla 3.216 ameriških dolarjev (slabih 2.900 evrov). To je najnižja raven cen po 9. maju letos, so sporočili z Gospodarske zbornice Slovenije (GZS).

Glede na dosežen zgodovinski vrh v septembru 2021 (pri ceni 10.377 dolarjev oziroma 9.350 evrov) so cene zdaj za 70 odstotkov nižje. Čeprav pa so medletno, glede na oktober 2023 še vedno višje za 136 odstotkov.

Padec cen za deset odstotkov je bil na tedenski ravni se je zgodil med Šanghajem in Genovo (3.438 dolarjev oziroma 3.100 evrov) in šestodstoten med Šanghajem in Rotterdamom (4.941 dolarjev oziroma 4.450 evrov).

Ugoden vpliv povečanja števila ladij

Na padec cen na ponudbeni strani vpliva postopno povečevanje števila razpoložljivih kontejnerskih ladij, naročenih še v času motenj v dobavnih verigah ob odpiranju svetovnih gospodarstev po pandemiji, kot tudi predhodno visoka naročila distributerjev iz Evrope in ZDA zaradi bojazni pred zamudami ladij.

Prav tako je na nadaljevanje padcev cen na relacijah do New Yorka vplivala nepričakovano kratka tridnevna stavka pristaniških delavcev na ameriški vzhodni obali. Neodvisno svetovalno podjetje za pomorske raziskave Drewry pričakuje, da se bodo padci cen ladijskih prevozov iz smeri Kitajske do Evrope in ZDA v prihodnjih tednih še nadaljevali, so še zapisali na GZS.