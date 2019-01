Ladja v Severnem morju izgubila 270 kontejnerjev #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ladja Zoe je dolga 394 metrov in po navedbah nizozemskih medijev prevaža več kot 19.000 kontejnerjev standardne velikosti.

S tovorne ladje, ki je plula po Severnem morju, je v torek padlo v vodo najmanj 270 kontejnerjev, med njimi štirje s potencialno nevarnimi snovmi, so v sredo sporočile nemške oblasti in nizozemska obalna straža. Številne je zaradi neurja na morju že naplavilo na obalo, danes pa naj bi jih še več.

Tovorna ladja Zoe, ki velja za eno največjih tovrstnih ladij v Evropi, je bila v torek na poti iz belgijskega pristanišča Antwerpen v nemški Bremerhaven, ko je zaradi hudega neurja izgubila del tovora. V morje je padlo 270 kontejnerjev.

Nizozemska obalna straža je sporočila, da je na zahodno obalo Frizijskih otokov naplavilo okoli 20 kontejnerjev z avtomobilskimi deli, televizorji, pohištvom in igračami. Še šest kontejnerjev je po navedbah nemške vojne mornarice naplavilo na obalo na severu Nemčije.

Tako nizozemske kot nemške oblasti so prebivalce opozorile na nevarnost, da bo na obalo naplavilo kontejnerje. Med njimi so tudi štirje s potencialno nevarnimi snovmi. Enega od njih do že našli, tri, v katerih je lahko vnetljiv peroksid v prahu, pa še iščejo. Kontejnerje po morju iščejo tudi s posebnimi plovili, opremljenimi s sonarji.

