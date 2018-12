Ladja z več kot 300 rešenimi migranti prispela v Španijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ladja španske nevladne organizacije Proactiva Open Arms s 311 migranti na krovu, ki so jih minuli teden rešili na odprtem morju ob libijski obali, je po večdnevni poti danes prispela v Španijo. Pristala je v pristanišču na jugu države blizu mesta Algeciras.

Migrante so v petek s treh čolnov rešili na odprtem morju ob libijski obali. Malta in Italija sta zavrnili prošnjo za pristanek, več držav, med njimi Francija, pa na prošnje nevladne organizacije ni odgovorilo. Španska vlada je nato v soboto izrazila pripravljenost, da jih sprejme, danes pa so tja tudi prispeli.

Med njimi več nosečnic

Med 311 migranti, ki so večinoma iz Somalije, Nigerije in Malija, je 139 otrok, tudi dojenčki, in več nosečnic.

"Dobro jutro, Open Arms je že v Gibraltarju in pluje proti edinemu pristanišču, ki mu je na voljo v Sredozemskem morju. Naloga izpolnjena," je pred vplutjem ladje v pristanišče v kraju Crinavis danes tvitnil ustanovitelj organizacije Oscar Camps.

Predstavnik človekoljubne organizacije Save the Children Vicente Raimundo pa je ob vplutju ladje, s katere zdaj počasi izkrcavajo potnike, sporočil, da imajo ti za sabo resnično grozljivo izkušnjo, tako v državah izvora kot na poti. Prišleke bo najprej pregledala španska policija in preverila njihovo identiteto, nato jih bodo preselili v zatočišča.

Z ladje odpeljali novorojenčka

Že v soboto so z ladje nekaj dni starega novorojenčka in njegovo mamo s helikopterjem odpeljali na Malto, 14-letnika z resno kožno boleznijo pa na italijanski otok Lampedusa.

Proactiva Open Arms begunce in migrante s severa Afrike, ki so na poti v Evropo, rešuje na morju med Libijo in južno Evropo. Delovanje s še dvema ladjama drugih nevladnih organizacij je na območju obnovila novembra, potem ko ga je avgusta ustavila.

Takrat je več evropskih vlad ter italijanskega notranjega ministra Mattea Salvinija obtožila, da kriminalizirajo človekoljubne organizacije, ki rešujejo migrante. Salvini je takrat namreč sporočil, da so italijanska pristanišča za ladje nevladnih organizacij zaprte, češ da so "taksiji za migrante".

Samo letos v Sredozemskem morju umrlo 1300 migrantov

Tokrat se je sicer prvič od avgusta zgodilo, da je Madrid dovolil kakšni ladji nevladnih organizacij rešene migrante na morju pripeljati v Španijo.

Samo letos je v poskusu prečkanja Sredozemskega morja do Evrope umrlo več kot 1300 migrantov, kažejo podatki Mednarodne organizacije za migracije. Španija je medtem letos postala evropska država s prihodom največjega števila migrantov - prišlo jih je že 56 tisoč.