Prvič na morju: To je največja tovorna ladja na svetu #foto

Deset največjih tovornih ladij je sicer dolgih okrog 400 metrov, toda o njihovem razporedu na prestižni lestvici odloča tovorna kapaciteta. Ta se meri v količini osnovnih kontejnerskih enot (TEU), ki jih lahko prevaža. Nova ladja HMM Algeciras ima uradno nosilnost 23.964 TEU, kar jo uvršča v razred nosilnosti 24 tisoč TEU. S tem je ta ladja prehitela enako dolgo ladjo MSC Gulsun z nosilnostjo 23.656 TEU.

Luka Koper je lani maja gostila svojo največjo tovorno ladjo do zdaj. To je bila ladja Maersk Hamburg, ki je dolga 353 metrov in široka 54 metrov, njena nosilnost pa znaša več kot 15.226 TEU.

Photo taken on April 26, 2020 shows HMM Algeciras docking at Qingdao Port in east China's Shandong Province. HMM Algeciras, the largest container vessel on earth with a TEU (20-foot equivalent unit) capacity of 24,000, started its maiden voyage from Qingdao Port on Sunday. pic.twitter.com/mPyOcHUEY0 — Guangming Daily (@Guangming_Daily) April 28, 2020

Letos na morja še ducat tovornih ladij z nosilnostjo 24 tisoč TEU

Ladjo HM Algeciras so izdelali v ladjedelnici v korejskem Geojeu, od koder je tudi izplula na svojo prvo plovbo. Prispela je na Kitajsko, od tam se je iz pristanišča Qingdao odpravila nazaj proti Busanu v Koreji.

Družba HMM je septembra leta 2018 podpisala pogodbo za izdelavo kar 20 megatovornih ladij. Dve korejski ladjedelnici bosta letos do septembra izdelali 12 tovornih ladij razreda 24 tisoč TEU. Ladje se ponašajo z optimizirano zasnovo trupa, učinkovitejšimi pogonskimi motorji in čistilnim sistemom, ki ladjam zagotavlja skladnost z okoljevarstvenimi standardi za leto 2020.

HMM Algeciras bo delovala znotraj servisa Far East Europe 4 (FE4), ki je del trgovskih poti med Azijo in Severno Evropo združenja tovornih ladjarjev THE.

Posel največjih ladjarjev je trenutno sicer pod velikim pritiskom epidemije bolezni covid-19.