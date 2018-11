Je Anže Logar novi Janez Janša?

Na včerajšnjih lokalnih volitvah v Ljubljani je z dobrimi 60 odstotki res slavil aktualni župan Zoran Janković, a je njegov glavni izzivalec, Anže Logar iz SDS, osvojil najboljši rezultat desnosredinskega kandidata na lokalnih volitvah v zadnjih letih v prestolnici.

Janković in levica sta odigrala politično brezhibno

Je torej Logarjev nastop razumeti kot poraz ali zmago? Rok Čakš, politični analitik in urednik spletnega portala Domovina.je, pravi, da gre v ožjem smislu za poraz - Ljubljana je dobila župana v prvem krogu, in to ni on. "Dr. Anže Logar je jasno zastavil cilj preboja v drugi krog volitev, kjer bi nato v podaljšku poskušal presenetiti favoriziranega tekmeca. To mu ni uspelo. Ne toliko po lastni krivdi, ker je izpeljal odlično kampanjo, temveč zaradi spretnosti tekmecev," meni.

Poznavalec politične desnice Rok Čakš meni, da bi Logar na čelu SDS prinesel nov zagon in dodano vrednost. Foto: osebni arhiv Ne samo Zoran Janković, politična levica kot blok je v Ljubljani odigrala politično brezhibno in ni ničesar prepustila naključju, ki bi dopustil kakršenkoli drug scenarij od tega, kar smo videli, meni Čakš. "Cena predvsem za vladne stranke je sicer huda (mestni svet), a verjetno jim bo zvestoba skupnemu smotru vrnjena na drugačen način," dodaja.

Logarjev poraz je tudi velika zmaga za SDS

V širšem smislu, doda naš sogovornik, v katerem so bile te županske volitve za enega najbolj perspektivnih politikov SDS preizkusni kamen, ali lahko kot nosilec politične ideje preseže domet stranke v njej najbolj nenaklonjenem okolju, pa je Logarjev rezultat nedvomno zmaga.

"Tako po številu glasov kot v odstotkih je namreč dosegel najboljši rezultat kateregakoli desnosredinskega kandidata v zadnjih 20 letih, in od volitev leta 2014 prinesel dodatnih deset tisoč glasov tako sebi kot županskemu kandidatu kot svoji stranki SDS. S tem je pokazal, da tako za stranko kot za pomladno politično opcijo pomeni dodano vrednost, kar je pomembno politično sporočilo za prihodnost," pravi.

Je Anže Logar novi Janez Janša?

Čakš še meni, da se Logar po teh volitvah nedvomno še bolj prepričljivo ponuja kot naravni naslednik Janeza Janše na čelu Slovenske demokratske stranke. Njegov rezultat v Ljubljani in tudi siceršnjo politično delovanje bo nedvomno znala ceniti tudi baza te stranke, pravi.

"Vse drugo je vprašanje 'tajminga' oziroma najprimernejšega trenutka, da nova generacija na čelu stranke nadomesti dosedanje vodilne politike, ki se po letih bojev v prvih vrstah zdijo že nekoliko upehani."

Anže Logar se po volitvah še bolj prepričljivo ponuja kot naravni naslednik Janeza Janše na čelu SDS. Foto: STA

Janša je sicer maja lani prevzel že osmi mandat na čelu stranke. SDS vodi že vse od leta 1993, od takrat pa v stranki ni imel pravega izzivalca. Je pa predsednik SDS tudi poslanec z najdaljšim stažem v slovenskem parlamentu. Izvoljen je bil namreč na vseh volitvah od leta 1990 naprej.

Prihodnost je lahko drugačna

Poznavalec politične desnice sicer meni, da bi Logar stranki SDS prinesel nov zagon in dodano vrednost. "Okoli njegove županske kandidature je bilo namreč prvič po dolgem času med pomladno volilno bazo zaznati nekakšen pozitiven optimizem, skorajda navdušenje, zanos, da je prihodnost te opcije vendarle lahko še kako drugačna, kot posejana s političnimi porazi in večnim vegetiranjem v opoziciji."

"Od tu do realizacije potenciala, ki s tem spremlja Anžeta Logarja, je sicer še dolga, in glede na izkušnje sedanjega predsednika stranke SDS, težka in naporna pot, polna političnih preizkušenj, pasti, stranpoti, kjer priložnosti za napake ne bo manjkalo. In prav v tem je razlika med Logarjem in Janšo, ki je to pot, bolj ali manj uspešno, že prehodil in nosi breme 'bojnih ran', ki jih je pri tem dobil," sklene Čakš.