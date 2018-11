Bojan Šrot bo še naprej vladal Celjanom

Za županski stolček se je Šrot pomeril s šestimi protikandidati. Poleg kandidata liste Odprto Celje Sendelbaha so za celjskega župana kandidirali še Marko Zidanšek iz SLS, Mateja Žvižej iz Levice, Matjaž Železnik iz SDS, Matevž Vuga iz SMC in Branko Verdev iz SD. Zidanšek se je uvrstil na tretje mesto s 6,6 odstotka glasov.

Prvič je bil Šrot za župana Celja izvoljen na volitvah leta 1998, takrat še kot kandidat SLS. Leta 2016 je izstopil iz SLS, letos pa ustanovil svojo stranko Celjska županova lista, za katero sam pravi, da je demokratična stranka sredinske politične usmeritve. Od leta 2006 funkcijo župana opravlja nepoklicno.

Županovi listi deset, SDS pet sedežev

Celjska županova lista, ki je novinka v celjskem političnem prostoru, je na tokratnih lokalnih volitvah po preštetih skoraj 70 odstotkih glasovnic osvojila deset sedežev v mestnem svetu. Podpredsednik stranke Janko Požežnik je rezultat ocenil kot odličen. Pravzaprav gre za zmago Celjske županove liste, je še dejal Požežnik.

SDS je dobila pet sedežev, toliko pa jih je imela tudi v prejšnji sestavi 33-članskega celjskega mestnega sveta. Predsednik celjskega odbora SDS Matjaž Železnik je povedal, da je pričakoval večji izplen na letošnjih lokalnih volitvah. Z doseženim rezultatom ni ravno zadovoljen, problem pa vidi v sklepanju morebitne koalicije.

Zidanšek zadovoljen z rezultatom SLS

SLS, ki je imela v prejšnjem mandatu devet svetnikov, je tokrat dobila le tri sedeže. Predsednik celjskega odbora SLS Marko Zidanšek je doseženi rezultat ocenil kot dober. Dejal je, da SLS tako ostaja pomemben igralec v mestnem svetu, doseženi rezultat pa je eden boljših, kar jih je SLS osvojila v mestnih občinah.

Na letošnjih volitvah se je za 33-članski celjski mestni svet potegovalo 14 list. Poleg že omenjenih mandatov so svetniška mesta osvojili še SD in Levica, ki imata po tri svetnike, po dva svetnika imajo DeSUS, Celjska neodvisna lista in SMC, po en mandat pa NSi, SNS in Stranka za delovna mesta.