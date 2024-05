Microsoftov operacijski sistem Windows 11 bo dobil novo funkcijo, imenovano Recall (Spomin), ki bo uporabnikom z nenehnim zajemanjem posnetkov zaslona tako rekoč vsega, kar bodo počeli na računalniku, omogočala, da bodo lažje našli svoje pretekle aktivnosti. Čeprav Microsoft trdi, da bodo zajeti posnetki shranjeni samo lokalno, torej na uporabnikovem računalniku, in da bodo šifrirani, je ob napovedi novosti v računalniški skupnosti završalo. Nekateri so prepričani, da gre za potencialno zasebnostno in varnostno nočno moro.

Kaj je Recall?

Recall oziroma Spomin po slovensko je funkcija za operacijski sistem Windows 11, ki bo sprva (in za zdaj) na voljo zgolj uporabnikom novih Microsoftovih prenosnih računalnikov Copilot+ PC, ki ogromno stavijo na umetno inteligenco oziroma bo ta eden od ključnih delov uporabniške izkušnje.

Kot na uradni spletni strani pojasnjujejo pri Microsoftu, "funkcija Recall z uporabo naprednih računskih sposobnosti računalnika Copilot+ PC vsakih nekaj sekund naredi posnetek zaslona, ga šifrira in shrani na trdi disk računalnika, uporabniki pa lahko nato Recall izkoristijo za dostop do vsebin, ki so jih gledali na svojem računalniku, prek iskalnika ali pa časovnice, ki omogoča brskanje po zajetih posnetkih zaslona".

Računalnike Copilot+ PC bo poganjal procesor Snapdragon X Elite. Foto: Microsoft

Nad vsem skupaj bo bdela Microsoftova umetna inteligenca Copilot, ki bo ob vsaki poizvedbi prek funkcije Recall uporabniku postregla ne le z želenim posnetkom zaslona, temveč po potrebi tudi razbrala kontekst iskanja ter odprla relevantne aplikacije oziroma spletne strani in ponujala pomoč v obliki prepisov ali prevodov videokonferenc, na primer.

Recall je trenutno še v fazi preizkušanja, kar pomeni, da ne gre za povsem dokončano storitev, temveč je v uporabnikom na voljo v t. i. predoglednem načinu, so še sporočili iz Microsofta.

"Plačal bi, da tega ne bi imel na svojem računalniku ali kjerkoli blizu njega"

Razprave o funkciji Recall na družbenih omrežjih ter spletnih forumih in v komentarjih tehnoloških portalov se ne osredotočajo toliko na njeno uporabnost kot na varnostne in zasebnostne implikacije novosti. "Plačal bi več denarja, da tega ne bi imel na svojem računalniku ali kjerkoli blizu njega," je zapisal Greenstorm33, eden od bralcev tehnološkega portala Arstechnica.

Microsoft zatrjuje, da razlogov za strah ni, saj podatkovna baza funkcije Recall ostane zgolj na uporabnikovem računalniku in je šifrirana tako, da do nje lahko dostopa le povezan uporabniški račun, ne pa kdorkoli drug, niti Microsoft za potrebe oglaševanja ali urjenja umetne inteligence.

Posnetki zaslona bodo prek funkcije Recall na voljo prek iskanja ali na posebni časovnici. Spomnimo: Windowsi so podobno funkcijo, ki sicer ni nenehno zajemala posnetkov zaslona, nekoč že imeli, in sicer Timeline, ta je bila del operacijskega sistema Windows 10. Timeline oziroma Časovnica se ni najbolj prijela in Microsoft jo je ukinil leta 2021. Foto: Microsoft

Toda mnogi na spletu delijo enako mnenje: Recall je potencialna grožnja zasebnosti in varnosti ne le tistega, ki ga uporablja, temveč morebiti tudi oseb, ki so povezane z uporabnikom funkcije.

"Kot sistemski administrator v bolnišnici lahko potrdim, da gre za stvar iz nočne more"

Izražene skrbi segajo dlje od zgolj zaskrbljenosti, da bi Windowsi shranjevali posnetke zaslonov, medtem ko bi uporabnik gledal pornografijo.

Kot potencialna velika varnostna in zasebnostna grožnja se omenja predvsem to, da bi morebitna tretja oseba, na primer heker ali organizirana kriminalna združba, vladna institucija, organ pregona, s funkcijo Recall prevzela nadzor nad računalnikom.

To bi pomenilo, da bi tretja oseba pridobila dostop do vseh aktivnosti lastnika računalnika v zadnjih treh mesecih, kolikor znaša približno privzeto obdobje shranjevanja posnetkov zaslona ob predpostavki, da uporabnik ne poveča količine prostora, ki je na disku prvotno namenjen funkciji Recall.

Kot pri mnogih aktualnih temah je tudi glede funkcije Recall svoje mnenje podal Elon Musk. Kot je zapisal na svojem družbenem omrežju X, funkcija Recall zveni kot scenarij iz znanstvenofantastične serije Black Mirror (Črno ogledalo), ki se pogosto osredotoča na potencialne nevarnosti sodobnih in futurističnih tehnologij. Napovedal je, da bo funkcijo Recall na svojem računalniku zagotovo izklopil. Foto: X / Elon Musk / Posnetek zaslona

Takšen potek dogodkov bi lahko tlakoval pot izsiljevanju fizičnih oseb, ogrožanju svobode ali celo življenj novinarjev in njihovih virov ali sovražnikov (avtoritarnih) režimov, dostopu do zaupnih podatkov o večjem številu oseb, poslovnih skrivnosti, drugih občutljivih podatkov. "Kot sistemski administrator v bolnišnici lahko potrdim, da gre za stvar iz nočne more," je zapisal uporabnik z vzdevkom Bulwark07.

Še enkrat je sicer treba poudariti, da bo oziroma je uporaba funkcije Recall pogojena z lastništvom točno določene strojne opreme, saj bo za zdaj na voljo samo na Microsoftovih računalnikih Copilot+ PC.

