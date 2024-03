Skupinska tožba proti operaterjem: preverite, ali ste med oškodovanci

Vseslovensko združenje malih deležnikov (VZMD) in Zveza potrošnikov Slovenije (ZPS) pozivata k podpori kolektivnim tožbam, ki so jih vložili proti telekomunikacijskim operaterjem. S podporo naročniki ne bi postali stranke v postopku, bi pa lahko razsežnost oškodovanja, ki bi jo pokazala množična podpora, vplivala na odobritev tožb.

Kolektivne tožbe, ki jih je VZMD vložil proti štirim največjim operaterjem – Telekom Slovenije, A1, T-2 in Telemach –, so trenutno v fazi odobritve, je na današnjih novinarski konferenci VZMD in ZPS v Ljubljani povedal Domen Peperko iz Odvetniške družbe Jereb, ki je za VZMD vložila tožbo proti Telekomu, A1 in Telemachu.

Pri odobritvi se po njegovih besedah presojajo predvsem procesni vidiki. "V tej fazi je eden pomembnejših pogojev število oškodovanih naročnikov," je dejal.

Pasivni potrošniki bodo deležni koristi

Stranka v postopkih bo še vedno le VZMD, bodo pa potrošniki s podporo prikazali "razsežnosti tega oškodovanja, kar bo pripomoglo tudi pri odobritvi tožbe na sodišču", je dodala vodja pravne pisarne ZPS Petra Lovišček.

Kakovost in hitrost nadaljnjega postopka bo odvisna od kakovosti in obsega vseh informacij, ki jih bodo zbrali že v tej fazi, je povedal odvetnik Matjaž Titan iz Odvetniške družbe Titan, ki je za VZMD vložila tožbo proti T-2. Dodal je, da bo olajšana tudi naloga strank in sodišča, da določijo pravila za uveljavljanje zahtevkov za izplačilo in vrste dokazil.

Bodo pa vsi potrošniki, tudi če bodo ostali povsem pasivni, imeli koristi od postopka, je dejal Titan.

Zaživela kampanja Halo, operater! Bodi fer

Kampanjo so poimenovali Halo, operater! Bodi fer, naročniki, ki se čutijo prikrajšane, pa lahko podporo izrazijo prek obrazca na spletni strani kolektivno-varstvo.si.

Tožbe se nanašajo na naročniška razmerja od janurja 2018. "Če je imel posameznik v tem času sklenjeno naročniško razmerje, je zelo velika verjetnost, da je bil vsaj enkrat podvržen enostranski spremembi cen. In če je po tej enostranski spremembi cen ostal v razmerju in bil prisiljen sprejeti višjo ceno, spada v to skupino ljudi, ki so vključeni v tožbo," je pojasnil Peperko.

Kaj očitajo operaterjem?

Glavni očitek operaterjem je neenakost pogodbenega razmerja z naročniki, saj si operaterji v naročniških pogodbah pridržujejo pravico, da enostransko spreminjajo vse pogodbene pogoje, vključno s ceno, brez vnaprej določenih razlogov in metodologije za spreminjanje cene.

Operaterji so v razmerjih s potrošniki močnejša stranka, in sicer ne le zaradi svoje ekonomske moči, ampak tudi zato, ker sami določajo vsebino tipske pogodbe, ki jo z njimi sklenejo potrošniki, je opozoril Peperko.

Tako v VZMD kot v ZPS menijo, da bodo s tožbami uspeli. "Glede konkretnih postopkov zoper telekomunikacijske operaterje je trenutna ocena, da so naši argumenti trdni in prepričljivi, kar je prepoznala tudi ZPS in tako podprla sodne postopke, ki jih je sprožilo VZMD. V prihodnje pričakujemo, da bo sodišče v celoti sledilo našim argumentom in razsodilo v prid vseh oškodovanih naročnikov. S tem bomo prekinili nezakonito in nepošteno prakso telekomunikacijskih operaterjev," je dejala ustanoviteljica Odvetniške pisarne Jereb Petra Jereb.

Oškodovanih okoli 1,5 milijona naročnikov

Predsednica ZPS je Breda Kutin je spomnila, da jim leta 2019 s kampanjo Vezava za oba, v kateri so opozarjali na težavo neenakih oz. nepoštenih pogojev, z operaterji ni uspelo doseči sporazumnega dogovora, zato so se pridružili VZMD. "Očitno prihajamo v okolje, kjer je treba potrošniške pravice uveljavljati s tožbami," je dejala in dodala, da je ključni cilj doseči bolj poštene pogoje na trgu.

Predsednik VZMD Kristjan Verbič je povedal, da gre po ocenah za oškodovanje 1,5 milijona naročnikov v skupni vrednosti več kot 250 milijonov evrov, torej za skupne interese "praktično vseh državljanov Slovenije". Zato je vesel podpore ZPS, s katero so že sodelovali med drugim pri zavzemanju za znižanje stroškov posrednikov finančnih storitev.