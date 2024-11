5G Telekoma Slovenije pokriva že več kot 75 odstotkov prebivalstva

V zadnjih treh mesecih so v Telekomu Slovenije nadgradili 5G omrežje na 200 novih lokacijah po Sloveniji in tako signal mobilnega interneta pripeljali v desetine krajev po državi. Omrežje 5G zdaj pokriva že več kot milijon in pol prebivalcev z več kot 75-odstotno pokritostjo. Do konca leta 2025 načrtujejo 99-odstotno pokritost prebivalstva s signalom omrežja 5G, so sporočili iz Telekoma Slovenije.

V zadnjih desetih letih so v Telekomu Slovenije zgolj v razvoj in vzdrževanje celotnega fiksnega in mobilnega omrežja vložili več kot 680 milijonov evrov. Poleg vrhunskega mobilnega omrežja v Telekomu Slovenije nudijo tudi napredno optično omrežje. Vanj lahko vključijo dodatnih 250 tisoč gospodinjstev, in sicer tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih, skupno priklop na optiko omogoča že več kot polovici slovenskih gospodinjstev. Vsakdo lahko zdaj v nekaj klikih na spletni strani preveri, ali ima na svojem naslovu dostop do optike. V času do priklopa optike pa lahko naročnikom Telekom Slovenije zagotovi tudi takojšen dostop do storitev, in sicer kar preko svojega naprednega mobilnega omrežja, so še sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.