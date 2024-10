Kaj lahko za poslovni uspeh naredijo zasebna omrežja 5G? #video

Nekatere panoge imajo zaradi svojih posebnosti višje zahteve glede zmogljivosti, zanesljivosti in varnosti mobilnih komunikacij. Zasebna mobilna omrežja pete generacije izpolnjujejo vsa tovrstna pričakovanja in zahteve za podporo najzahtevnejših oblik poslovanja, INO.LAB Telekoma Slovenije pa te prednosti nazorno postavi na ogled.

Peta generacija mobilne telefonije je prva, ki je bila namensko ustvarjena predvsem za poslovne in industrijske primere rabe in ne za posameznike.

INO.LAB Telekoma Slovenije je demonstracijsko okolje, v katerem Telekom Slovenije s partnerji predstavlja prednosti in primere rabe zasebnih mobilnih omrežij 5G v številnih panogah, med katerimi so proizvodni in industrijski kompleksi, logistika pristanišč, letališč in skladišč, zahtevnejša raziskovalna okolja, robotika, avtonomna vozila …

Zasebna mobilna omrežja 5G nimajo le višjih hitrosti podatkovnega prenosa, temveč tudi nizko zakasnitev in možnost povezovanja veliko večjega števila naprav. Foto: Srdjan Cvjetović

Prilagodljivost

Telekom Slovenije je skupaj s partnerji oblikoval demonstracijsko okolje INO.LAB, kjer je za vse zainteresirane na voljo natančnejši vpogled v prednosti in potenciale zasebnih mobilnih omrežij.

Pomemben del INO.LAB so tudi praktične predstavitve delujočih rešitev, ki so lahko temelj za dodatne prilagoditve natančnim zahtevam bodočih uporabnikov.

Prilagodljivost zasebnih mobilnih omrežij 5G se kaže tudi pri različnih možnostih postavitve infrastrukture. Foto: Srdjan Cvjetović

Ravno popolna prilagodljivost je ena izmed največjih prednosti zasebnih mobilnih omrežij.

Ta prilagodljivost sega tudi v izbiro poslovnega modela, možni so namreč najem, nakup ali kombinacija obeh, in tudi način izvedbe, kajti mogoče je izbrati popolnoma zasebno mobilno omrežje v prostorih uporabnika, zasebno omrežje na javni omrežni infrastrukturi, ki temelji na rezinjenju (slicing) omrežja, ali hibridno omrežje.

Telekom Slovenije je skupaj s partnerji oblikoval demonstracijsko okolje INO.LAB, kjer je za vse zainteresirane na voljo natančnejši vpogled v prednosti in potenciale zasebnih mobilnih omrežij. Foto: INO.LAB

Varnost in zmogljivost

V INO.LAB še poudarjajo, da so zasebna mobilna omrežja zaradi svoje zasnove manj izpostavljena in so zato tveganja pred kibernetskimi napadi veliko manjša, obenem pa omogočajo bistveno več nadzora nad delovanjem.

Visoka raven varnosti je primerna celo za obdelavo in uporabo najbolj občutljivih podatkov.

Video: INO.LAB Telekoma Slovenije se predstavi

Dodajajo, da je zmogljivost zasebnih mobilnih omrežij pete generacije bistveno višja od tiste, ki jo lahko zagotovijo konkurenčne tehnologije, kot je Wi-Fi.

Pospešek digitalni preobrazbi

Telekom Slovenije razvija modele učinkovite izrabe 5G-omrežja že od komercialnega začetka delovanja leta 2020, pri čemer so zasebna mobilna omrežja ključen dejavnik te strategije.

Ta namreč nimajo le višjih hitrosti, temveč tudi nizko zakasnitev in možnost povezovanja veliko večjega števila naprav, kar podpira napredne tehnologije, kot so industrijski internet stvari (IIoT – Industrial Internet of Things), umetna inteligenca ter povezovanje poslovnih in tehnoloških procesov za boljšo združljivost in učinkovitost industrijskih sistemov.

Zasebna mobilna omrežja 5G so idealna tudi za sisteme oddaljenega nadzora in vodenja proizvodnih ali procesnih postopkov. Foto: INO.LAB

Vse to jamči, da so zasebna mobilna omrežja odlična popotnica za digitalno preobrazbo ter večjo učinkovitost poslovanja, so prepričani v INO.LAB Telekoma Slovenije.

Primere razvili v sodelovanju s partnerji

Pri razvoju INO.LAB in predvsem prikazanih primerov uporabe zasebnih mobilnih omrežij so sodelovali partnerji: Laboratorij LASIM Fakultete za strojništvo Univerze v Ljubljani ter podjetja Iku, Avtenta, Metronik, Špica in Tipteh, a so pri Telekomu Slovenije odprti tudi za nova partnerstva.

Eden izmed prikazov v demonstracijskem okolju INO.LAB Telekoma Slovenije ponazarja energetski nadzor in upravljanje, ki ga pri Telekomu Slovenije že uporabljajo na 2.200 odjemnih mestih v 200 objektih. Foto: INO.LAB

Na ogled so primer avtomatiziranega logističnega procesa v ERP-okolju s poudarkom na avtomatizirani izdaji blaga v skladišču, predstavitev interaktivne oddaljene podpore delovnega ali servisnega postopka z inovativno kombinacijo obogatene resničnosti in nosljivih naprav, ki omogočajo interakcijo z digitalnim svetom, ne da bi pri tem motili pogled na fizični svet okoli sebe, in napredni daljinski nadzor strojev IIoT360, ki omogoča nadzor nad ključnimi parametri in statusi delovanja strojev za optimizacijo njihovega vzdrževanja, s čimer se zagotovi ustrezno načrtovanje aktivnosti za nemoteno delovanje strojev.

Učinkovite povezave in inovativna kombinacija obogatene resničnosti ter nosljivih naprav, ki omogočajo interakcijo z digitalnim svetom, ne da bi pri tem motile pogled na fizični svet okoli sebe, omogočajo veliko učinkovitejše in predvsem preglednejše nudenje pomoči in navodil na daljavo. Foto: INO.LAB

Del takšnega nadzora je tudi uporaba algoritmov umetne inteligence, ki lahko na podlagi analize preteklih in aktualnih podatkov napove mogoča odstopanja in težave v prihodnjem delovanju strojev ter z napovednim vzdrževanjem prispeva k učinkovitemu odpravljanjutežav, preden bi se pojavile in z izpadom povzročile znatno večjo škodo..

Wi-Fi pogosto ne zadošča več

Pri prikazu pametne tovarne se je ob vzpostavitvi pokazalo, da povezava Wi-Fi ne dosega zahtevane zanesljivosti, zato so v sklepni fazi vpeljali industrijske modeme 5G.

Napredni daljinski nadzor strojev IIoT360 omogoča nadzor nad ključnimi parametri in statusi delovanja strojev za optimizacijo njihovega vzdrževanja. Med drugim lahko predvidi napake, preden se zgodijo, kar optimizira vzdrževanje ter prepreči izpade in dodatne stroške, ki bi se lahko pripetili ob okvari. Foto: INO.LAB

Eden izmed prikazov ponazarja energetski nadzor in upravljanje, ki ga pri Telekomu Slovenije že uporabljajo na 2.200 odjemnih mestih v 200 objektih. Sistem učinkovitega ravnanja z energijo je skladen z zahtevami SIST EN ISO 50001, so še pojasnili v INO.LAB.

Pametna parkirišča, ki spremljajo razpoložljivost parkirnih mest z uporabo pametnega računalniškega vida, so ravno tako praktično predstavljena v INO.LAB, a tudi v občinah Zagorje ob Savi, Izola, Tržič in Kranjska Gora, kjer že delujejo.