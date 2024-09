Telekom Slovenije lahko v svoje optično omrežje vključi dodatnih 250 tisoč gospodinjstev po vsej Sloveniji

Telekom Slovenije lahko v svoje optično omrežje vključi dodatnih 250 tisoč gospodinjstev tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih. Ključne prednosti optičnih povezav so zanesljivost, varnost, velike hitrosti interneta, boljša kakovost slike in zvoka ter manjša zakasnitev. Optika, ki je tehnologija prihodnosti, je tudi stabilnejša v primeru udara strel ali nihanja električnega toka. Pri tem se stabilnost, zanesljivost in velike hitrosti povezav ohranjajo tudi na večjih razdaljah od central, kar je izredno pomembno za zagotavljanje kakovostnih storitev, predvsem na podeželju in zunaj naselij. Ker lahko na starejših tehnologijah internetna povezava večkrat zmrzne, v Telekomu Slovenije uporabnike k prehodu na optiko spodbujajo s kampanjo Odmrznimo Slovenijo.

Telekom Slovenije upravlja največje in najsodobnejše optično omrežje v državi ter omrežje gradi tako v urbanih središčih kot na ruralnih območjih. Skrbi za največ zasebnih in poslovnih uporabnikov ter lahko dodatno prek optičnega omrežja zagotovi najboljša internet in televizijo še 250 tisoč slovenskim gospodinjstvom. V optičnem omrežju imajo uporabniki na voljo zmogljiv in zanesljiv internetni dostop s prenosnimi hitrostmi do dva, na zahtevo tudi do deset gigabitov na sekundo (Gbit/s).

"Vedno na boljše"

"Prihodnost komunikacij temelji na zanesljivih in varnih optičnih povezavah. V omrežje je povezanih vedno več uporabnikov in naprav, od delovanja omrežja je odvisnih vedno več rešitev za podjetja in storitev za uporabnike. Zato jih, če imajo to možnost, spodbujamo, da gredo 'Vedno na boljše' in starejše tehnologije zamenjajo z našim najsodobnejšim optičnim omrežjem. Tako jim bo zagotovljena veliko boljša uporabniška izkušnja. Svojo sodobno infrastrukturo skrbno, strateško in trajnostno načrtujemo z mislijo na uporabnike in na prihodnost," ob tem poudarja Boštjan Škufca Zaveršek, podpredsednik uprave Telekoma Slovenije.

Prehod na optiko je za obstoječe in nove naročnike Telekoma Slovenije brezplačen.

Kjer ni možnosti optičnih povezav, Telekom Slovenije uporabnikom zaradi izjemne zmogljivosti svojega mobilnega omrežja fiksne storitve omogoča prek mobilnih tehnologij 4G in 5G. S tehnologijo 4G pokriva 98 odstotkov prebivalstva in jo še izboljšuje. S 5G trenutno zagotavlja že 65-odstotno pokritost, v naslednjem letu bo že 99-odstotna.

Telekom Slovenije svoje omrežje načrtuje in nadgrajuje skladno s potrebami uporabnikov in razvojno naravnano strategijo. Je upravljavec kritične infrastrukture z lastnim regionalnim hrbteničnim omrežjem. Z naprednimi mehanizmi za kibernetsko zaščito ter omrežno-nadzorno-storitvenim centrom zagotavlja zanesljivo in varno delovanje storitev.

Zadovoljni uporabniki

Uporabniki omrežje Telekoma Slovenije ocenjujejo kot najboljše in najhitrejše v slovenskem prostoru (vir: Valicon, Spremljanje moči in podobe znamk, zima 2023), hkrati so najbolj zadovoljni uporabniki telekomunikacijskih storitev na slovenskem trgu, kar velja tako za uporabo mobilnih kot fiksnih storitev (vir: Valicon, Zadovoljstvo uporabnikov telekomunikacijskih storitev, pomlad 2024).