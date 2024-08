Telekom Slovenije: intenzivno posodabljanje omrežja 5G

Posodabljanje omrežja ne prinaša zgolj večjih zmogljivosti, temveč tudi krepi uporabniško izkušnjo in varnost uporabe, je prepričana članica uprave Telekoma Slovenije za tehnologijo Vesna Prodnik. Omrežje 5G Telekoma Slovenije je največje v Sloveniji in ga uporablja že skoraj tretjina njihovih uporabnikov mobilne telefonije, ta delež pa se še povečuje.

Strma rast mobilnega podatkovnega prenosa, a z manj porabljene elektrike

Telekom Slovenije je s tehnologijo 5G že leta 2021 kot prvi operater v Sloveniji opremil več kot 300 baznih postaj in tako dosegel tretjinsko pokritost prebivalstva. Od začetka lanskega leta pa so nadgradili že skoraj tisoč izmed več kot 1.500 baznih postaj Telekoma Slovenije, s čimer se je zmogljivost omrežja 5G Telekoma Slovenije potrojila, zmogljivost celotnega njihovega mobilnega omrežja pa se je povečala za več kot 30 odstotkov, so sporočili iz največjega slovenskega telekomunikacijskega operaterja.

Pri načrtovanju in nadgradnji omrežja Telekom Slovenije posebno pozornost namenja energetski učinkovitosti in skrbi za okolje. Tako se je kljub 40-kratnemu povečanju mobilnega podatkovnega prometa v omrežju Telekoma Slovenije poraba električne energije zmanjšala za deset odstotkov.

"Posodabljanje omrežja ne prinaša zgolj večjih zmogljivosti, temveč tudi krepi uporabniško izkušnjo in varnost uporabe." Foto: Bojan Puhek

Tudi v najbolj oddaljene kotičke

Mobilno omrežje četrte generacije (4G) Telekoma Slovenije pokriva 98 odstotkov prebivalstva s trendom rasti, trenutna 65-odstotna pokritost prebivalstva z mobilnim omrežjem pete generacije pa bo v prihodnjem letu zrasla na 99 odstotkov, napovedujejo pri Telekomu Slovenije.

Visoka zmogljivost mobilnega omrežja Telekomu Slovenije omogoča, da zlasti v bolj oddaljenih krajih, kjer gradnja stacionarnih omrežij ne bi bila izvedljiva ali smiselna, prek mobilnega omrežja zagotavlja tudi stacionarne storitve interneta, televizije in fiksne telefonije.

Zadovoljstvo zavezuje

V Telekomu Slovenije so ponosni, da sta neodvisni raziskavi pokazali, da uporabniki njihovo omrežje ocenjujejo kot najboljše in najhitrejše v slovenskem prostoru (vir: Valicon, Spremljanje moči in podobe znamk, zima 2023) in da so uporabniki Telekoma Slovenije tudi najzadovoljnejši uporabniki mobilnih in stacionarnih telekomunikacijskih storitev na slovenskem trgu (vir: Valicon, Zadovoljstvo uporabnikov telekomunikacijskih storitev, pomlad 2024).

"Naši uporabniki se zanašajo na naše visoko zmogljivo in zanesljivo omrežje, ki slovi po dobri pokritosti in vrhunski uporabniški izkušnji, zato je bila dodatna posodobitev, s katero se odzivamo na obremenitve omrežja, razpoložljive kapacitete in potrebe uporabnikov po visokih hitrostih prenosa podatkov v obe smeri, nujna," je povedal direktor Omrežja in infrastrukture v Telekomu Slovenije Matjaž Beričič. "Največja faza posodobitev v zgodovini Telekoma Slovenije vodi tudi do povečane pokritosti s 5G, kar je rezultat dela več kot 200 strokovnjakov, ki vsak dan skrbijo za vrhunsko kakovost našega omrežja."