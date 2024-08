Skupina Telekom Slovenije je prihodke od prodaje v prvem letošnjem polletju medletno povečala za štiri odstotke na 346,6 milijona evrov, čisti dobiček pa se je zvišal za 25 odstotkov na 29,6 milijona evrov. Večje prihodke so pripisali predvsem rasti števila uporabnikov ter večji prodaji informacijskih tehnologij in storitev.

Skupina Telekom Slovenije je imela konec letošnjega junija štiri odstotke oziroma 73.020 več mobilnih maloprodajnih uporabnikov (skupno malo manj kot 1,9 milijona) ter dva odstotka več fiksnih maloprodajnih širokopasovnih priključkov (skupno malo več kot 300.000) kot v enakem obdobju lani. Število uporabnikov se povečuje tako v Sloveniji kot na Kosovu, so iz Telekoma danes sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze.

Skupina je v polletju ustvarila 350,1 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je štiri odstotke več kot v enakem obdobju lani. K povečanju skupnih prihodkov je prispevala tudi rast prihodkov od finančnih in zdravstvenih storitev, zavarovanj ter prihodkov na veleprodajnem trgu.

Sedem odstotkov višji dobiček iz poslovanja

Dobiček iz poslovanja (EBIT) je na ravni skupine dosegel 38,7 milijona evrov, kar je sedem odstotkov več kot v primerljivem obdobju lani. Dobiček iz poslovanja pred obrestmi, amortizacijo in davki (EBITDA) se je zvišal za štiri odstotke na 121,4 milijona evrov. Marža EBITDA na ravni skupine predstavlja 35-odstotni delež v prihodkih od prodaje.

Za investicije je skupina v šestih mesecih skupno namenila 79,7 milijona evrov. Kot so poudarili, v Sloveniji družba Telekom Slovenije priklop na svoje optično omrežje omogoča več kot 470 tisoč gospodinjstvom, s stalno nadgradnjo in posodobitvami celotnega omrežja pa postavlja temelje za nadaljnji razvoj.

"V okviru celovite posodobitve, s katero povečuje tudi pokritost in krepi zmogljivosti, je Telekom Slovenije v letu in pol zmogljivost svojega mobilnega omrežja povečal za več kot 30 odstotkov, omrežja 5G pa celo za trikrat. S tehnologijo 4G tako pokriva 98 odstotkov prebivalstva in jo še vedno izboljšuje, s tehnologijo 5G pa že več kot 65 odstotkov prebivalstva. Leta 2025 bo Telekom Slovenije zagotovil 99-odstotno pokritost prebivalstva s 5G," so napovedali.

Skupina zaposluje 3.222 ljudi

Za letos na ravni skupine načrtujejo 717,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, EBITDA v višini 233,6 milijona evrov in čisti dobiček v višini 43,2 milijona evrov. "V prvem polletju smo zastavljene cilje s povečevanjem števila uporabnikov in večjo prodajo v različnih segmentih poslovanja uspešno uresničevali, zato predvidevamo, da bomo cilje dosegli," so zapisali v družbi.

Matična družba Telekom Slovenije je v polletju ustvarila 304,4 milijona evrov poslovnih prihodkov, kar je tri odstotke več kot v enakem obdobju lani, čisti dobiček pa je bil z 19,6 milijona evrov višji za 20 odstotkov.

Skupina je konec junija zaposlovala 3.222 ljudi, kar je odstotek manj kot v enakem obdobju lani. V matični družbi je bilo zaposlenih 2.054 ljudi.