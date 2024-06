Skupščina Telekom Slovenije potrdila nerazdelitev preostalega bilančnega dobička

Delničarji Telekoma Slovenije so na skupščini potrdili predlog vodstva največjega telekomunikacijskega operaterja v državi, da se 26,2 milijona evrov bilančnega dobička ne razdeli med delničarje in se razporedi v druge rezerve oz. prenese v naslednja leta, so sporočili prek spletnih strani Ljubljanske borze. Že februarja so delničarji potrdili delitev 40,3 milijona evrov dobička.