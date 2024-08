Googlove mobilne in nosljive naprave Pixel (končno) našle Slovenijo

Letošnja predstavitev Googlovih pametnih telefonov Pixel, ki so že napredovali do številke 9, bo prekinila obdobje, v katerem so kupci iz Slovenije za njihov nakup morali poiskati neuradne kanale ali se odpraviti v eno od držav, kjer so bili ti uradno naprodaj.

Google je namreč letos uvrstil Slovenijo med države, kjer bo, tako kot na primer tudi na Madžarskem, Slovaškem in v Romuniji, prek uradnih prodajnih kanalov prvič ponudil svoje novosti iz sveta pametnih telefonov in nosljivih naprav. Natančneje so to trije telefoni Pixel 9 (pregibni še pride), pametna ura Google Pixel Watch 3 in pametne slušalke Pixel Buds Pro 2. Začetek prodaje teh naprav v Sloveniji Google zagotavlja s partnerjema Telekom Slovenije in Big Bang.

Čeprav smo se zagotovo čudili, zakaj Google tega ni storil že prej, ostaja dejstvo, da Slovenija vendarle ni med zadnjimi, kjer je Google začel uradno prodajati svoje mobilne in nosljive naprave – že na sosednjem Hrvaškem bodo morali še počakati.

Veliki obeti umetne inteligence

Vsem trem telefonom serije Pixel 9 (Pixel 9, Pixel 9 Pro in Pixel 9 Pro XL) je skupno, da bodo enako močno poudarjali Googlove funkcije umetne inteligence – tudi z vključeno šestmesečno ali enoletno naročnino na paket Google One AI Premium, ki ponuja najširši nabor teh funkcij in je zanj sicer treba odšteti 21,99 evra mesečno. Ta paket zajema tudi dva terabajta shrambe v oblaku.

Google Pixel 9 Pro ima enake dimenzije kot osnovni model Google Pixel 9, vendar prinaša nekaj več funkcionalnosti in zmogljivosti. Foto: Google

Kot navaja Google, je prav umetna inteligenca ta, ki v novih pixlih zagotavlja odlične posnetke, tako pri samem zajemu kot tudi z orodji za naknadno obdelavo. Vsi trije imajo tudi poseben način nočnega vida (Night Sight) za boljše nočne posnetke oziroma ob pomanjkljivi svetlobi, potrudili pa so se tudi pri sprednjem fotoaparatu, ki ima ločljivost kar 42 milijonov pik (nenavadno visoko za sprednji fotoaparat) in katerega vidno polje je širše kot pri vseh dozdajšnjih Googlovih pametnih telefonih. Kaj vse to pomeni, bomo zagotovo preverili v praktičnem preizkusu, ko bomo telefon(e) prejeli v roke.

Prepoznavni trojček kamer na zadnji strani

Med presežniki je tudi najmočnejši Googlov procesor do zdaj Tensor G4 in kar 16 gigabajtov pomnilnika v modelih Pixel 9 Pro in Pixel 9 Pro XL (osnovni Pixel 9 ima še vedno razkošnih 12 gigabajtov pomnilnika).

Pametna telefona Google Pixel 9 Pro XL (na sliki njegova sprednja stran) in Google Pixel 9 Pro imata skoraj vse tehnične lastnosti enake, razlikujeta se le v tem, da ima različica XL za pol palca (1,27 centimetra) večji premer zaslona. Foto: Google

Pixel 9 in Pixel 9 Pro imata zaslon s premerom 16 centimetrov (6,3 palca), če odmislimo, da so robovi zaobljeni, in merimo poln pravokotnik, Pixel 9 Pro XL pa je še 1,27 centimetra (0,5 placa) večji. Trojna zadnja kamera ustvarja prepoznavno podobo na vseh treh članih družine.

Sedem let varnosti in posodobitev

Google je prepričan, da bo nova serija pametnih telefonov Google Pixel 9 dolgoživa, tako s strojnega kot s programskega vidika, saj ponuja kar sedem let programskih nadgradenj in varnostnih popravkov, torej do avgusta 2031.

Pametni telefon Google Pixel 9 prihaja v štirih barvah (črna, porcelan, pastelno zelena, rožnata potonika), ravno tako Google Pixel 9 Pro in Google Pixel 9 Pro XL, a v nekoliko drugačnem četverčku (črna, porcelan, lešnikova, rožnati kremen).

Razpoložljivost in cene telefonov Pixel 9

Pametni telefoni družine Pixel 9 so od danes na voljo za prednaročilo, in sicer osnovni model po ceni 929 evrov, Pixel 9 Pro za 1.129 evrov in Pixel 9 Pro XL po ceni 1.239 evrov (vse cene so za izvedbo s 128 gigabajtov shrambnega prostora, na voljo je tudi izvedba z 256 gigabajti shrambnega prostora, pri obeh modelih Pro pa tudi 512 gigabajtov in en terabajt). Pixel 9 in Pixel 9 Pro XL bosta pri Googlovih ekskluzivnih partnerjih Telekom Slovenije in Big Bang Slovenija naprodaj od 22. avgusta, Pixel 9 Pro pa se jima bo pridružil v septembru.

Črna je ena od štirih barv, v kateri je na voljo osnovni model Google Pixel 9. Foto: Google

Z nakupom kateregakoli od teh treh telefonov serije Pixel 9 prejme vsak uporabnik trimesečno naročnino na storitev YouTube Premium in šestmesečno naročnino na storitev Fitbit Premium.

Pri osnovnem modelu je v paketu tudi šest mesecev brezplačne uporabe storitve Google One AI Premium 2TB, pri obeh različicah pro pa se obdobje podaljša za eno leto. Brezplačne naročnine veljajo le, če uporabnik prej ni imel te storitve.

Pametna ura Pixel Watch 3: prednosti Googlove združljivosti

Nova Googlova ura Google Pixel Watch 3 je na voljo v dveh velikostih, in sicer s premerom zaslona 41 milimetrov ali 45 milimetrov, in je namenjena kot spremljevalec, nadzornik in spodbujevalec rekreacije in telesne dejavnosti.

Dve dimenziji Googlove pametne ure Pixel Watch 3 Foto: Google

Ob tesni združljivosti z drugimi Googlovimi funkcijami lahko med drugim deluje tudi kot daljinski upravljalnik za Google TV ali fotoaparat na povezanem pametnem telefonu, navigator z Google Zemljevidi tudi brez povezave, upravitelj klicev v sodelovanju s Pomočnikom Google ali nadzorna plošča pametnega doma, kar je seveda odvisno od prisotnosti preostalih (predvsem Googlovih) naprav.

Pametno uro Pixel Watch 3 je že mogoče prednaročiti pri Googlovih ekskluzivnih partnerjih za Slovenijo Telekom Slovenije in Big Bang Slovenija, in sicer za 399 evrov za manjšo in 449 evrov za večjo uro. Navedeni ceni veljata v obeh primerih za izvedbo s povezavama Bluetooth in Wi-Fi.

Slušalke Pixel Buds Pro 2: za vedno najprimernejši zvok

Seznam tokratnih Googlovih novosti zaokrožajo slušalke Pixel Buds Pro 2, ki so na krilih novega procesorja Tensor A1 za dobro četrtino manjše od svojih predhodnic iz prve generacije. Slušalke Google Pixel Buds Pro 2 skupaj z drugimi novostmi, s katerimi Google uradno začenja prodajo svojih mobilnih in nosljivih naprav v Sloveniji. Foto: Google Ta procesor po Googlovih navedbah zvok obdeluje 90-krat hitreje od hitrosti zvoka in izniči dvakrat več hrupa kot prej omenjene Googlove slušalke prve generacije ter tako zagotavlja primeren in jasen zvok v najrazličnejših okoliščinah.

S funkcijo zvonenja za slušalke ali polnilno škatlico jih je mogoče hitro najti, če so v neposredni bližini, če pa niso, pa jih je mogoče najti na zemljevidu prek (predhodno vklopljenega) omrežja Poišči mojo napravo (Find My Device), podobno kot smo od prej vajeni za pametne telefone.

Tudi slušalke Pixel Buds Pro 2 je mogoče že prednaročiti pri Googlovih ekskluzivnih partnerjih Telekom Slovenije in Big Bang Slovenija, v redno prodajo pa prihajajo 26. septembra po priporočeni redni maloprodajni ceni 249 evrov.