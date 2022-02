V Krki našli negibno osebo. Hitra pomoč ni bila uspešna.

Na jezu v reki Krki so sinoči našli negibno osebo. Gasilci so jo oživljali, posredovali so tudi reševalci. Žal neuspešno.

Ob 20.46 so v naselju Krka v občini Ivančna Gorica na jezu v reki Krki opazili negibno osebo, so sporočili iz Centra za zaščito in reševanje.

Pomagali gasilci, reševalci in zdravnik

Gasilci PGD Stična so osebo potegnili na breg in jo oživljali do prihoda reševalcev Nujne medicinske pomoči Ljubljana in zdravnika Zdravstvenega doma Ivančna Gorica.

Reanimacija ni bila uspešna.

Za pomoč so aktivirali tudi gasilce gasilske brigada Ljubljana z reševalnim čolnom, vendar jim ni bilo treba ukrepati.