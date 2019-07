Še ena smrt v naših gorah

Danes dopoldan so slovenske gore terjale novo življenje. Pri sestopu z Velikega Špičja je danes dopoldne zdrsnil planinec, za katerega je bil zdrs usoden. Gorski reševalci in posadka helikopterja Slovenske vojske so skupaj z dežurno ekipo Gorske reševalne službe Brnik truplo preminulega prepeljali v dolino, piše na portalu Uprave RS za zaščito in reševanje.

Tudi včeraj smo poročali o smrtni žrtvi v gorah, natančneje v Kamniških Alpah. Planinka je zdrsnila na pobočju na poti med Planjavo in Lučko babo in zaradi poškodb umrla, je objavila uprava za zaščito in reševanje. Posredovali so gorski reševalci iz Kamnika in helikopter Slovenske vojske, ki so mrtvo planinko prepeljali v dolino.

V gore le priperno opremljeni in izredno previdni!

Tudi sicer se je ta vikend na pohodih v gore poškodovalo kar nekaj planincev, v svojih poročilih obveščajo pristojne policijske uprave in centri za obveščanje. Med drugim so iz Policijske uprave Kranj sporočili, da so včeraj policisti gorske policijske enote v okviru helikopterske ekipe za reševanje v gorah obravnavali dve nesreči.

V Severni Triglavski steni so obravnavali nesrečo dveh tujcev, pri čemer si je eden od njuju poškodoval nogo. V drugi nesreči pa se je med sestopom s Kredarice poškodovala opremljena gornica. Zdrsnila je na krušljivem delu in si pri padcu čez skalni skok na manjši višini poškodovala roko in nogo. Dodali so še pomembno opozorilo:

V gorah bodite previdni in pazite na izpostavljenih delih ter pri sestopih, ko se zgodi največ nesreč. Najpogostejša razloga za nesreče sta padec in zdrs.

Poleg tega je seveda pomembno tudi, da se v gore odpravite primerno opremljeni in da si za svoje gorniško znanje ter sposobnosti izbirate primerne ture. V primeru zahtevnejših pohodnih poti pa si omislite izkušenega gorskega vodiča, s čimer še dodatno poskrbite za svojo varnost.