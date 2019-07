Nepremišljeno v gore: snežišče je prečil kar v kopalkah #video

Opozorila reševalcev očitno ne zaležejo. V slovenskih gorah prihaja do novih nesreč, predvsem zaradi nepremišljenosti pohodnikov in planincev. Nekateri se v visokogorje odpravljajo brez ustrezne obutve, ne tako redki pa so tudi primeri, ko imajo planinci primerno opremo, vendar pa je ne znajo pravilno uporabljati. Ekipa Planeta je dan preživela z gorskimi reševalci z Brnika, ki na intervencijo s helikopterjem poletijo tudi desetkrat na dan. S kakšnimi izzivi se srečujejo, si poglejte v zgornjem prispevku.

V oddaji Danes na Planetu so poročali, da so najbolj kritični tujci, ki se v gore in hribe ne odpravijo le brez pohodnih čevljev, ampak tako rekoč brez vsake ustrezne opreme. Eden od tujcev je snežišče prečil v kopalkah, enako gospa, ki je stopala čez drseči sneg v športnih copatih. Na Šmarno goro se nekatere obiskovalke odpravljajo tudi v visokih petah.

V gorah letos že 15 odstotkov več nesreč kot lani

Pogosto se tudi zgodi, da imajo planinci primerno opremo, vendar je ne uporabljajo pravilno. Ne znajo si na primer prav zavezati pohodnih čevljev ter udobno namestiti nahrbtnika in čelade, so poročali na Planetu.

Letos so v slovenskih gorah zabeležili že 15 odstotkov več nesreč kot lani. Gorski reševalci so v dobrega pol leta morali posredovati že 250-krat. Marsikatero nesrečo bi lahko preprečili planinci sami, če bi se v gore odpravili s primerno opremo in obutvijo.

Planinci in pohodniki bi se morali zavedati, da z nespametnim ravnanjem ne ogrožajo le svojih, temveč tudi življenja gorskih reševalcev. A slednjim preostane le, da spet in spet opozarjajo. Kazni za neprimerno opremo v gorah namreč ne more izdati niti policija, ker zakonska podlaga za to ne obstaja.

Nekatere od najbolj obleganih planinskih poti so vse bolj dotrajane

Zaradi smrtonosnega zdrsa nizozemske planinke prejšnji teden je medtem še vedno zaprta priljubljena pot v Dolino triglavskih jezer čez Komarčo. Na nekaterih odsekih čez pot visi drevje, klini, ki držijo jeklenico, pa so najmanj na enem mestu močno razmajani.

Slovenske gore letno obišče kar 1,7 milijona domačih in tujih planincev. Nekatere od najbolj obleganih planinskih poti so zato vse bolj dotrajane. Vse več planincev posledično pomeni več vzdrževanja planinskih poti in več dela za prostovoljce, ki izdelujejo markacije, pa tudi več dela za skrbnike poti. S tem se ne nazadnje povečujejo tudi stroški.

Ob tem se postavlja vprašanje, ali so zaradi vedno večjega obiska slovenske planinske poti postale bolj nevarne. "Jaz bi rekel, da še niso bolj nevarne. Pomembno je, da se zavedamo, da je nekdo tukaj zadaj, da je za tem veliko dela in da se v to vloži veliko finančnih sredstev. Želimo si sistemske rešitve na nivoju države, s katero bi pokril celoten teritorij Slovenije. Ko se bo povečeval obisk, bodo poti sledile trendom in ostale varne za obiskovalce," pojasnjuje planinski vodnik Matej Plenko.

