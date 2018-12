To so pasti, ki se v gorah skrivajo tudi ob kičastem zimskem vremenu #foto

Predstavniki Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze so danes na Krvavcu pripravili praktični prikaz opreme za obiskovanje gora v zimskem času.

Predstavniki Planinske zveze Slovenije in Gorske reševalne zveze so danes na Krvavcu pripravili praktični prikaz opreme za obiskovanje gora v zimskem času. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Obiskovanje gora pozimi je zelo kompleksno. Zaznamujejo ga nizke temperature, krajši dan, zaprte planinske koče in specifične snežne razmere, zato je še toliko bolj pomembno, da se na vsako planinsko turo ustrezno pripravimo ter se je lotimo s kar največ previdnosti in odgovornosti. Kje se v teh dneh skrivajo največje pasti?

V gorah, kjer je trenutno od 10 do 15 centimetrov snega, odvisno od nadmorske višine, največjo nevarnost predstavljajo klože. Gre za spihane nepredvidljive nanose snega, ti pa nastajajo zaradi intenzivnega vetra, ki sneg prenaša z enega konca na drugega.

Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije, alpinistični inštruktor in gorski reševalec Matjaž Šerkezi med prikazom obvezne opreme, ki pozimi spada v planinski nahrbtnik. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Usodna kombinacija vetra in snega ustvarja nepredvidljive klože

"Klože predstavljajo zbit, zamrznjen sneg, ki lahko ob večji obremenitvi, to pa običajno predstavlja človek, zdrsne po pobočju. Takšni zdrsi in padci lahko pripeljejo do resnih poškodb ali pa se končajo celo s smrtnim izidom," je na današnjem praktičnem prikazu opreme in veščin za hojo v gore pozimi, ki sta ga Planinska zveza Slovenije in Gorska reševalna zveza Slovenije na Krvavcu pripravili ob Mednarodnem dnevu gora, opozoril strokovni sodelavec PZS, alpinistični inštruktor in gorski reševalec Matjaž Šerkezi.

"Takšnih poškodb je v naših gorah vsako leto največ," je dejal. Zato priporoča izredno previdnost pri hoji po trdem in zbitem snegu. "Uporaba cepina, derez in pa znanja je nujno potrebna," je poudaril.

Dereze, čelada, lavinska žolna, lopata in cepin predstavljajo obvezno zimsko opremo za hojo v gore. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nahrbtnik z zračnim balonom pohodnika ali turnega smučarja v primeru, da ga zajame plaz, obdrži na vrhu plazovine. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Nevarno ni samo v sredogorju ali visokogorju, pač pa tudi na nižje ležečih območjih, kjer na površju leži listje, pod njim pa se skriva led. Tudi na taki podlagi je nevarnost zdrsa izredno velika, ob nepazljivosti ali neprimerni obutvi pa hitro pride do padca, zvina gležnja, poškodbe kolen ali česa težjega, je opozoril Šerkezi.

Pazite se vetra

Naslednja nevarnost, ki v teh dneh preži na pohodnike, je tudi veter, zaradi katerega v primeru, da se planinci ne opremijo s primernimi oblačili, hitro pride do podhladitve in resnih poškodb zaradi mraza.

Pri hoji v sredogorju in visokogorju uporabljajte dereze, in ne derezice (na fotografiji), opozarja Šerkezi. Slednje so primerne le za hojo po ravnini. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

Ali pozimi sploh hoditi v gore?

Je pot v gore pozimi varna ali ne? Se pozimi sploh podati v gore? Seveda, odgovarja Šerkezi, a je pri tem ključnega pomena, da turo prilagodimo svojim sposobnostim, se nanjo ustrezno pripravimo in opremimo.

"Hoja v gore pozimi zahteva veliko izkušenj, tudi zaradi nevarnosti plazov. Če izkušenj nimate, se v gore raje odpravite z gorskim ali planinskim vodnikom ali pa ostanite doma," predlaga Šerkezi.

Kaj vse spada v nahrbtnik? Foto: Matic Klanšek Velej

Kaj vse spada v nahrbtnik in kaj predstavlja smrtno kombinacijo? In kaj vse spada v obvezno opremo? V sredogorje ali visokogorje se nikar ne podajajte brez derez. Dereze niso enake derezicam, opozarja Šerkezi. Te so primerne zgolj za sprehod po pločniku ali po ravnini, nikakor pa ne za hojo v sredogorju ali visokogorju. Dereze vedno uporabljamo v kombinaciji s cepinom, in ne s pohodniškimi palicami. "To je smrtna kombinacija," opozarja izkušeni gorski reševalec in inštruktor. Zelo pomembna so tudi primerna topla oblačila, kjer ne smejo manjkati kapa in rokavice. V nahrbtnik spada tudi lavinski trojček, ki ga sestavljajo lavinska žolna (Šerkezi svetuje, da jo shranite v žep in pripnete na pas), lopata, ki je lahko takšna, da se jo da kombinirati s cepinom, in lavinska sonda (zložljiva palica, s katero lahko lociramo osebo, ki jo je zasul plaz). Ne pozabite na prvo pomoč, zložljive pohodne palice za boljše ravnotežje, ki pa jih uporabljajte samo takrat, ko si pri vzponu ne pomagate z derezami. Priporočljiva je tudi uporaba varnostne čelade, še posebej, če je tura speljana po poteh pod stenami ali po zamrznjeni podlagi. V nahrbtniku naj bo še astronavtska folija in vrečka hrane z visoko energijsko vrednostjo, termo čutara in zaščitna oblačila, ki nas bodo zaščitila pred vlago, in toplejša puhovka. Zelo pomembna je tudi kakovostna obutev. "Primerni so čevlji s trdim podplatom, ki omogoča večjo stabilnost, nikakor pa pozimi ne uporabljajte superg ali obutve za gorski tek," priporoča Šerkezi.



Odveč ne bo niti nahrbtnik z zračnim balonom, ki pohodnika ali turnega smučarja v primeru, da ga zajame plaz, obdrži na vrhu plazovine.

Gorski reševalec Jani Bele prikazuje, kako izkopati snežno luknjo, v kateri izgubljeni ali poškodovani planinec lažje počaka na prihod reševalcev. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

14 smrtnih žrtev in več posredovanj kot lani

Letos je bilo v slovenskih gorah že 519 posredovanj gorskih reševalcev, kar je več kot lani, ko so jih v celotnem letu našteli 510.

Gorski reševalec in predsednik komisije za informiranje in analize GRZS Jani Bele ocenjuje, da je za večje število nesreč v gorah - letos so našteli že 31 smrtnih žrtev (lani 28), od teh je bilo 14 takih, ki so se ukvarjale s katero od gorniških dejavnosti - "krivo" predvsem vedno večje število ljudi, ki se podajajo v gore, medtem ko je sama opremljenost in osveščenost na vse višji ravni.

Izpostavil je, da planinci, ki so zašli s poti, običajno niso imeli niti enega samega pripomočka, ki bi jim pomagal pri preživetju v naravi. To pomeni, da so bili brez prve pomoči in astronavtske folije, ki bi jih grela, ter brez vžigalic in sveče, ki bi jo lahko prižgali, medtem ko bi v zaklonišču oziroma snežni luknji, ki si jo s cepinom ali lopato lahko izkopljemo sami, čakali na reševalce.