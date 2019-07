V Kranjski Gori planince opozarja hribovka Mojca #video

Kranjskogorski gorski reševalci so skupaj s policisti in v sodelovanju z občino danes na tri lokacije na območje Vršiča namestili table, na katerih hribovka Mojca opozarja planince na ustrezno gorniško opremo.

Ugotavljajo namreč, da planinci, zlasti turisti sredogorje in visokogorje jemljejo preveč zlahka. Zato se dogajajo številne nesreče.

Kranjskogorski gorski reševalci so letos zabeležili porast števila gorskih nesreč. Na območju Kranjske Gore, Rateč in Mojstrane so letos posredovali že v 39 intervencijah. V zgolj tednu dni so imeli kar pet intervencij. V začetku junija so obravnavali tudi nesrečo, v kateri je na območju Prisojnika zaradi zdrsa umrla Avstrijka.

"S porastom turizma se v gore odpravlja vse več ljudi, ki so pomanjkljivo opremljeni oziroma podcenjujejo teren," je pojasnil načelnik Gorske reševalne službe Kranjska Gora Miha Noč in dodal, da so v nesreče pogosto udeleženi tujci, letos najpogosteje Nemci in Francozi. Nekateri se v gore odpravijo v kratki majici in kratkih hlačah ter sandalih, nekateri brez nahrbtnika, včasih celo brez vode.

Pridejo do točke, ko ne morejo ne naprej, ne nazaj

Mnogi vrh izbirajo po fotografiji na družbenih omrežjih in spregledajo pomembne simbole že na usmerjevalnih tablah na izhodiščih. Preberejo samo smer, ime vrha in čas, spregledajo pa oznako težavnosti ture. Gre za simbol trikotnika z ali brez klicaja, je opozoril predstavnik za odnose z javnostmi na Policijski upravi Kranj Bojan Kos in pojasnil, da se pogosto dogaja, da nepripravljeni planinci pridejo do točke, ko ne morejo ne naprej ne nazaj in je potrebno posredovanje reševalcev.

Foto: PU Kranj

Da bi planince pravočasno opozorili na nevarnost, so kranjskogorski gorski reševalci že junija pripravili preventivno akcijo, v kateri so na nekatera izhodišča za gorske ture namestili letake, s katerimi so planince opozorili na potrebno opremo. Sedaj pa so s finančno pomočjo kranjskogorske občine in z umetnico Lindo Ropret iz Tržiča izdelali opozorilne table s silhueto planinke - hribovke Mojce, ki pohodnika v treh jezikih poziva, da gre lahko mimo nje samo s primerno gorniško opremo, kakršno ima tudi ona sama.

Kot je povedal Noč, so oprema, ki mora na zahtevnih poteh biti ves čas v nahrbtniku, zaščitna oblačila, vetrovka, pulover, kapa, rokavice, bivak vreča za zaščito v primeru nesreče ali vsaj aluminijasta folija, prva pomoč, čelna svetilka in pa tehnična oprema za bolj zahtevne planinske poti.

Foto: PU Kranj Opozorilne table so danes postavili na lokacijah, ki so povezane z Mojstrovko in Prisojnikom, ki sta se letos izkazali za najbolj problematična, ker ju planinci enačijo z nizkimi hribi. Enake table so že postavili tudi na treh izhodiščih v Ratečah, lokacije pa se bodo sproti glede na zaznano problematiko še dopolnjevali.

"Vsako opozorilo se pozna"

"Vsako opozorilo, pa če odvrne le odstotek neprimerno opremljenih, se pozna," je prepričan kranjskogorski gorski reševalec Blaž Svetlin, ki ob letošnjih preventivnih akcijah v zadnjem času vendarle opaža upad števila nesreč. Želi si, da bi preventivni akciji pridružili tudi v drugih občinah, kjer jim zato celostno podobo opozorilnih tabel dajejo na razpolago.

"Letos se je zgodilo res že veliko nesreč, zato smo začutili, da je takšna akcija nujno potrebna," je razlog za sodelovanje kranjskogorske občine pri akciji pojasnil župan Janez Hrovat, ki je prepričan, da bo tudi sama grafična, nekoliko hudomušna podoba tabel pritegnila planince in pripomogla k temu, da bo nadaljevanje letošnje planinske sezone vendarle bolj varno.