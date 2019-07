Tujci v naših gorah pogosto neopremljeni in udeleženi v nesrečah #video

Tujci so v slovenskih gorah pogosto neopremljeni in udeleženi v nesrečah, so poudarili na današnji novinarski konferenci Gorske reševalne zveze Slovenije (GRZS). Predstavili so tudi pogoste vzroke nesreč v gorah, dežurno helikoptersko ekipo za reševanje in statistiko reševanja v gorah. Lani so v vsem letu posredovali 537-krat, letos že 249-krat.

Predsednik komisije za informiranje in analize GRZS Jani Bele je povedal, da je gorska reševalna služba iz Kranjske Gore v sodelovanju s Policijsko upravo Kranj izdala plakate, ki ljudi, predvsem tujce, izobražujejo o gorništvu. GRZS v sodelovanju s planinsko zvezo pripravlja tudi zgibanko za ta namen, ki jo bodo razdelili po krajih, kjer je največ turistov. Po Beletovih besedah vedo, da to gotovo ne bo dovolj. Bojijo se prihajajoče sezone, ker je že pred pravim začetkom velika obremenitev reševalcev.

Velik vložek v ozaveščanje planincev je že obrodil sadove

Pri domačinih glede opreme opažajo izjemen napredek, tudi dovolj se izobražujejo, je povedal Bele. Po njegovih besedah se pozna dolgoletno delo tako planinske zveze, policije kot GRZS, ki so v preteklih letih delovale preventivno in izobraževale ljudi.

Foto: Klemen Korenjak

Zaskrbljenost zaradi ferat

Kot vzrok za skrb glede morebitnih pogostih nesreč pa so na konferenci, ki je potekala v letalski bazi Brnik, izpostavili priljubljenost ferat, je še povedal Bele. To so zavarovane plezalne poti oziroma navpične previsne stene, kjer navrtajo kline in napeljejo jeklene vrvi, ponekod pa postavijo še mostove. Po njegovih besedah so v sosednji državah, predvsem v Avstriji, že nekaj let priljubljene, glede na njihove podatke pa so nesreče na feratah v zadnjem letu v tujini v izrazitem porastu. Bele je poudaril, da se zaradi tega in množičnega obiskovanja ferat bojijo, da se bo tak trend začel tudi pri nas.

Foto: Boris Strmšek

Težave tudi zaradi obnemoglosti in dehidracije

Kot pogost vzrok za nesreče na začetku sezone so omenili tudi onemoglost, ko se ljudje po poletnem počitku odpravijo na pot, za katero niso pripravljeni. Ko pritisne vročina, pa je težava v gorah tudi dehidracija, saj ljudje pogosto nimajo s sabo dovolj pijače, da bi nadomestili tekočino in mineralne snovi, ki so jih izgubili s potenjem.

Vzrok za nesreč v gorah je tudi to, da ljudje iščejo svoje, nemarkirane poti. Velikokrat se na markiranih poteh tudi izgubijo. Bele planincu, ki že dolgo časa hodi in ne vidi markacije, predlaga, naj se vrne po isti poti do zadnje markacije in od tam poišče nadaljevanje poti.

Predstavili so tudi dežurno helikoptersko ekipo za reševanje v gorah, ki deluje v glavni sezoni. Sestavljajo jo pilot, sopilot, tehnik, zdravnik in reševalec letalec, ki so v pripravljenosti na Brniku in čakajo na poziv.

Prispevek Anje Markovič/Planet TV

