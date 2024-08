Rop igralnice v Ankaranu, na cesti blokade

Ponoči sta dva moška oropala igralnico v Ankaranu, od koder sta odnesla gotovino in osebne predmete enega od zaposlenih. Storilca policisti še vedno iščejo, na cestah so postavili tudi blokadne točke. Moška sta stara približno 30 let, visoka med 180 in 185 centimetri.

Policiste so o ropu igralnice v Ankaranu obvestili minuto pred tretjo uro zjutraj, tja se je takoj odpeljalo več patrulj, ki storilcev niso izsledile. "Takoj po sprejetem obvestilu so bile postavljene blokadne točke. Trenutno potekata kriminalistična preiskava in pregled ožje in širše okolice, pri čemer se intenzivno išče pobegla storilca," so sporočili s koprske policijske uprave.

Policisti so posredovali opis storilcev. To naj bi bila moška, stara približno 30 let, suhe postave, visoka med 180 in 185 centimetri. Prvi je bil oblečen v bel pulover s kapuco, ki ima spredaj rdeč napis, in v temnejše džins hlače. Preko ust je nosil kirurško masko, nosil je črno obutev. Drugi storilec je bil oblečen v moder pulover s kapuco, ki jo je imel tesno poveznjeno čez obraz. Na levi rami puloverja je imel odtenek rdeče barve, na desni strani puloverja pa bele. Nosil je kratke džins hlače, raztrgane na predelu stegen, prav tako je nosil črno obutev.