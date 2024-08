Osemintridesetletni ropar je v stanovanje v rimski četrti Prati vstopil prek balkona, njegovo pozornost pa je pritegnila knjiga o Homerjevi Iliadi, ki je ležala na nočni omarici. Presenetil ga je 71-letni lastnik stanovanja, ki se je medtem prebudil in zagledal tatu, zatopljenega v knjigo.

Novica o neuspelem ropu je tako pritegnila pozornost avtorja knjige, da želi vlomilcu poslati izvod knjige, da bi jo lahko prebral do konca. Giovanni Nucci v knjigi The Gods at Six O'Clock Iliado razlaga z vidika bogov. "Fantastično je. Rad bi našel osebo, ki so jo ujeli pri kaznivem dejanju, in mu dal knjigo, saj je bil aretiran na polovici branja. Naj dokonča," je Nucci povedal za Il Messaggero.

Po navedbah policije naj bi vlomilec skušal pobegniti čez isti balkon, a so ga zelo hitro prijeli. "Mislil sem, da sem se znašel v sobi v hostlu, videl sem knjigo in jo začel brati," je povedal po spodleteli misiji, poroča BBC.

Pri sebi naj bi imel tudi torbo z dragimi oblačili, ki naj bi jih tisti večer ukradli iz druge hiše.